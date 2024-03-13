Atletico Madrid - Inter maçı CANLI İZLE || Atletico Madrid - İnter maçı canlı yayın kanalı Tv8,5’mu, Exxen mi?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Atletico Madrid, İnter'i konuk ediyor. İtalya Ligi'nde zirvenin sahibi olan İnter, Avrupa'da adını çeyrek finale yazdırmak için sahaya çıkarken, başarılı ekip Atletico Madrid ise bu sezon Avrupa'da ilk mağlubiyetini İnter karşısında aldı. Peki, Atletico Madrid - İnter maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Atletico Madrid - İnter maçı canlı yayın kanalı…