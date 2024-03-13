Giriş Tarihi: 13.03.2024 08:41
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
08:42
Atletico Madrid - Inter maçı CANLI İZLE || Atletico Madrid - İnter maçı canlı yayın kanalı Tv8,5'mu, Exxen mi?
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda devler Ligi'nde heyecan Atletico Madrid - İnter maçıyla devam ediyor. İnter ev sahipliğinde gerçekleşen ilk karşılaşmada, İnter rakibini 1-0 yenerek, avantaj elde etmişti. Şimdi ise Atletico Madrid deplasmanında İnter'i konuk ediyor. İtalyan temsilcisi alacağı her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayan takım olacak. Peki, Atletico Madrid - İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Inter - Atletico Madrid maçı canlı izle linki!