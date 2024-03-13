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Haberler Galeri Atletico Madrid - Inter maçı CANLI İZLE || Atletico Madrid - İnter maçı canlı yayın kanalı Tv8,5'mu, Exxen mi?
Giriş Tarihi: 13.03.2024 08:41 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 08:42

Atletico Madrid - Inter maçı CANLI İZLE || Atletico Madrid - İnter maçı canlı yayın kanalı Tv8,5'mu, Exxen mi?

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda devler Ligi'nde heyecan Atletico Madrid - İnter maçıyla devam ediyor. İnter ev sahipliğinde gerçekleşen ilk karşılaşmada, İnter rakibini 1-0 yenerek, avantaj elde etmişti. Şimdi ise Atletico Madrid deplasmanında İnter'i konuk ediyor. İtalyan temsilcisi alacağı her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayan takım olacak. Peki, Atletico Madrid - İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Inter - Atletico Madrid maçı canlı izle linki!

Atletico Madrid - Inter maçı CANLI İZLE || Atletico Madrid - İnter maçı canlı yayın kanalı Tv8,5’mu, Exxen mi?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Atletico Madrid, İnter'i konuk ediyor. İtalya Ligi'nde zirvenin sahibi olan İnter, Avrupa'da adını çeyrek finale yazdırmak için sahaya çıkarken, başarılı ekip Atletico Madrid ise bu sezon Avrupa'da ilk mağlubiyetini İnter karşısında aldı. Peki, Atletico Madrid - İnter maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Atletico Madrid - İnter maçı canlı yayın kanalı…

Atletico Madrid - Inter maçı CANLI İZLE || Atletico Madrid - İnter maçı canlı yayın kanalı Tv8,5’mu, Exxen mi?

ATLETİCO MADRİD - İNTER MAÇI NE ZAMAN?

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İnter'i ağırlıyor. Civitas Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 13 Mart Çarşamba bugün, saat 23.00'te başlayacak.

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Atletico Madrid - Inter maçı CANLI İZLE || Atletico Madrid - İnter maçı canlı yayın kanalı Tv8,5’mu, Exxen mi?

Atletico Madrid - İnter maçı canlı yayın kanalı Tv8,5'mu, Exxen mi?

Inter - Atletico Madrid maçı karşılaşması Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Atletico Madrid - Inter maçı CANLI İZLE || Atletico Madrid - İnter maçı canlı yayın kanalı Tv8,5’mu, Exxen mi?

INTER - ATLETİCO MADRİD MAÇI CANLI İZLE |

EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir ve Atletico Madrid – Inter maçı canlı izle ekranına ulaşabilirsiniz:

https://www.exxen.com/tr

Atletico Madrid - Inter maçı CANLI İZLE || Atletico Madrid - İnter maçı canlı yayın kanalı Tv8,5’mu, Exxen mi?

ATLETİCO MADRİD SON DURUM

Atletico Madrid, bu sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Lazio, Feyenoord, Celtic gibi takımların yer aldığı E Grubu'nu lider tamamlayan Atletico Madrid, Avrupa'da ilk yenilgisini İnter karşısında aldı. Atletico Madrid'in tur atlaması için karşılaşmayı en az 2 farkla kazanması gerekiyor.

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