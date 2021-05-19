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Haberler Galeri İstanbul Boğazı siyah beyaz! Beşiktaş şampiyonluğun tadını çıkarıyor...
Giriş Tarihi: 19.05.2021 18:01 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 18:07

siyah beyaz! şampiyonluğun tadını çıkarıyor...

2020-2021 sezonunda hem şampiyonluğu hem de şampiyonluğunu kazanan 'ta şampiyonluk kutlamaları başladı. Sezonu çifte kupayla kapatan Siyah-beyazlı takım, Küçüksu'dan deniz yoluyla 'a hareket etti.

İstanbul Boğazı siyah beyaz! Beşiktaş şampiyonluğun tadını çıkarıyor...

'in 2020-2021 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden 'ta şampiyonluk kutlamaları başladı.

İstanbul Boğazı siyah beyaz! Beşiktaş şampiyonluğun tadını çıkarıyor...

'de Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan ve 'nı da İzmir'de Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçın ardından alan siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi.

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İstanbul Boğazı siyah beyaz! Beşiktaş şampiyonluğun tadını çıkarıyor...

Siyah-beyazlılar, şampiyonluğunun 3 gün sonrası yine Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda finalinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek çifte kupa zaferine ulaştı.

İstanbul Boğazı siyah beyaz! Beşiktaş şampiyonluğun tadını çıkarıyor...

Tesislerden Küçüksu'ya hareket eden kafileyi az sayıdaki taraftarlar iskelede meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı. yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve oyuncular, şampiyonluk kupasını almak üzere deniz yoluyla 'a hareket etti.

İstanbul Boğazı siyah beyaz! Beşiktaş şampiyonluğun tadını çıkarıyor...

Beşiktaşlı taraftarlar da teknelerle siyah-beyazlı ekibi yalnız bırakmadı. 'ı taşıyan tekneye sahil güvenlik ve deniz polisi de eşlik etti.

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