İşte A Milli Takımın yeni formaları!

Milli Takımlarımızın Nike tarafından hazırlanan yeni iç saha ve deplasman formaları tanıtıldı.

A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi ve 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde iç saha ve deplasmanda giyeceği formalar yenilendi. Milliler, iç saha formasını ilk kez 23 Mart'ta İrlanda Cumhuriyeti ile Antalya Stadyumu'nda oynanacak maçta giyecek.

Milli Takımlarımız için geliştirilen koleksiyonun tanıtımı için A Milli Takımımızın golcüsü Cenk Tosun'un yanı sıra Türk futbolunun gelecekteki yıldızları kamera karşısına geçti.

A Milli Takım kadrosuna çağrılan U19 Milli Takımımızın yıldızı Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, U17 Milli Takımımızdan Galatasaraylı Mustafa Kapı, U15 Milli Takımımızdan Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz ile Kadın Milli Takımımızın üç önemli oyuncusu Didem Karagenç, Ecem Cömert ve Ece Türkoğlu, tanıtım çekimlerinde yer aldı.