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İşte 'un Cocu kararı

Başkanı , kulüp televizyonu FB TV'de ikinci kez camiaya seslenecek. Başkan Koç'un söz konusu programda yapacağı konuşmada hangi konulara açıklık getireceği de belli oldu.

Giriş Tarihi: 09.09.2018 15:55 Güncelleme Tarihi: 09.09.2018 16:14
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İşte 'un Cocu kararı
İşte Ali Koç'un Cocu kararı

'nin Başkanı Ali Koç, 24 Temmuz'da FB TV'de katıldığı 'Camiaya Sesleniş' programının bir benzerini salı günü yine yapacak.

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İşte 'un Cocu kararı
İşte Ali Koç'un Cocu kararı

Fanatik'te yer alan habere göre 'nin patronu, burada hem muhabirlerin sorularını yanıtlayacak hem de taraftarın merak ettiği konulara açıklık getirecek.

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İşte 'un Cocu kararı
İşte Ali Koç'un Cocu kararı

Ali Koç'un yapmaya hazırlandığı konuşmanın detayları ortaya çıktı. Kanarya'nın 1 numarası, öncelikli olarak idari kadrodaki değişiklikleri ve yeni planları, projeleri açıklayacak.

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İşte 'un Cocu kararı
İşte Ali Koç'un Cocu kararı

11 transfer yaparak futbol takımı kadrosunda da büyük bir revizyona giden Koç'un, transfer politikasını da değerlendireceği öğrenildi.

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İşte 'un Cocu kararı
İşte Ali Koç'un Cocu kararı

COCU'YLA DEVAM...

Teknik direktör Phillip Cocu'nun arkasında olan Başkan Ali Koç konuşmasında, Hollandalı teknik adamla yola devam edeceklerini de duyuracak.

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İşte 'un Cocu kararı
İşte Ali Koç'un Cocu kararı

Futbolun yanı sıra kulüp içerisinde ciddi değişimlere imza atan Sarı-Lacivertliler'in patronu, amatör branşlarda izleyecekleri yol haritasını ve yıllardır konuşulan 'Fenerbahçe Üniversitesi' hakkında da açıklamalarda bulunacak.

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İşte 'un Cocu kararı
İşte Ali Koç'un Cocu kararı

İDARİ KADRODA NE DEĞİŞTİ?

Aziz Yıldırım'ın ardından 3 Haziran'da Kanarya'da başkanlık koltuğuna oturan , büyük değişikliklere gitti.

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