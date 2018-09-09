İşte Ali Koç'un Cocu kararı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonu FB TV'de ikinci kez camiaya seslenecek. Başkan Koç'un söz konusu programda yapacağı konuşmada hangi konulara açıklık getireceği de belli oldu. Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç, 24 Temmuz'da FB TV'de katıldığı 'Camiaya Sesleniş' programının bir benzerini salı günü yine yapacak. Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe'nin patronu, burada hem muhabirlerin sorularını yanıtlayacak hem de taraftarın merak ettiği konulara açıklık getirecek. Ali Koç'un yapmaya hazırlandığı konuşmanın detayları ortaya çıktı. Kanarya'nın 1 numarası, öncelikli olarak idari kadrodaki değişiklikleri ve yeni planları, projeleri açıklayacak. 11 transfer yaparak futbol takımı kadrosunda da büyük bir revizyona giden Koç'un, transfer politikasını da değerlendireceği öğrenildi. COCU'YLA DEVAM... Teknik direktör Phillip Cocu'nun arkasında olan Başkan Ali Koç konuşmasında, Hollandalı teknik adamla yola devam edeceklerini de duyuracak. Futbolun yanı sıra kulüp içerisinde ciddi değişimlere imza atan Sarı-Lacivertliler'in patronu, amatör branşlarda izleyecekleri yol haritasını ve yıllardır konuşulan 'Fenerbahçe Üniversitesi' hakkında da açıklamalarda bulunacak. İDARİ KADRODA NE DEĞİŞTİ? Aziz Yıldırım'ın ardından 3 Haziran'da Kanarya'da başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, büyük değişikliklere gitti.