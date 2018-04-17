İşte Aykut Kocaman'ın Beşiktaş maçı planı

Derbide finale giden yolun kilidinin orta saha olduğunu anlatan Kocaman, Beşiktaş'ın zaafının Medel-Atiba ikilisi ile Talisca arasındaki boşluk olduğunu belirtirken, "Bu bölgeye yapacağımız baskı ile pas bağlantılarını kesmemiz gerekiyor" dedi.