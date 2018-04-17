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İşte 'ın maçı planı

Giriş Tarihi: 17.04.2018 10:17 Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 10:18
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İşte 'ın maçı planı
İşte Aykut Kocaman'ın Beşiktaş maçı planı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2'nin rövanşında perşembe günü 'ı ağırlayacak.

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İşte 'ın maçı planı
İşte Aykut Kocaman'ın Beşiktaş maçı planı

Sarı-lacivertli takım, turun favorisi gibi görünse de ipleri sıkı tutuyor.

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İşte 'ın maçı planı
İşte Aykut Kocaman'ın Beşiktaş maçı planı

Tecrübeli çalıştırıcı, dün kısa bir toplantı yaptığı futbolcularına 'a karşı uygulayacakları taktik hakkında bazı bazı ipuçları verdi.

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İşte 'ın maçı planı
İşte Aykut Kocaman'ın Beşiktaş maçı planı

Derbide finale giden yolun kilidinin orta saha olduğunu anlatan Kocaman, Beşiktaş'ın zaafının Medel-Atiba ikilisi ile Talisca arasındaki boşluk olduğunu belirtirken, "Bu bölgeye yapacağımız baskı ile pas bağlantılarını kesmemiz gerekiyor" dedi.

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İşte 'ın maçı planı
İşte Aykut Kocaman'ın Beşiktaş maçı planı

DENGELERİ BOZALIM

Bu plan doğrultusunda Mehmet Topal ve Josef'e büyük iş düşeceğini anlatan Kocaman, "Orta saha hakimiyetini alıp, rakibimizin dengesini bozmalıyız" vurgusu yaparken, detayları bugün paylaşacağını aktardı.

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İşte 'ın maçı planı
İşte Aykut Kocaman'ın Beşiktaş maçı planı

"SON 15 DAKİKA UYARISI"

Aykut hoca, öğrencilerine hakkında bugünden itibaren daha kapsamlı bilgiler aktaracak.

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İşte 'ın maçı planı
İşte Aykut Kocaman'ın Beşiktaş maçı planı

derbilerinin son dönemde hep gergin geçtiğini, soğukkanlı kalıp oyun disiplinine sonuna kadar sadık kalmaları gerektiği uyarısı yapacak olan sarı-lacivertli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın bu sezon son 15 dakikada 15 gol attığını hatırlatacak.

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