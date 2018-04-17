İşte Aykut Kocaman'ın Beşiktaş maçı planı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2'nin rövanşında perşembe günü Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sarı-lacivertli takım, turun favorisi gibi görünse de Aykut Kocaman ipleri sıkı tutuyor. Tecrübeli çalıştırıcı, dün kısa bir toplantı yaptığı futbolcularına Beşiktaş'a karşı uygulayacakları taktik hakkında bazı bazı ipuçları verdi. Derbide finale giden yolun kilidinin orta saha olduğunu anlatan Kocaman, Beşiktaş'ın zaafının Medel-Atiba ikilisi ile Talisca arasındaki boşluk olduğunu belirtirken, Bu bölgeye yapacağımız baskı ile pas bağlantılarını kesmemiz gerekiyor dedi. DENGELERİ BOZALIM Bu plan doğrultusunda Mehmet Topal ve Josef'e büyük iş düşeceğini anlatan Kocaman, Orta saha hakimiyetini alıp, rakibimizin dengesini bozmalıyız vurgusu yaparken, detayları bugün paylaşacağını aktardı. SON 15 DAKİKA UYARISI Aykut hoca, öğrencilerine Beşiktaş hakkında bugünden itibaren daha kapsamlı bilgiler aktaracak. Beşiktaş derbilerinin son dönemde hep gergin geçtiğini, soğukkanlı kalıp oyun disiplinine sonuna kadar sadık kalmaları gerektiği uyarısı yapacak olan sarı-lacivertli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın bu sezon son 15 dakikada 15 gol attığını hatırlatacak.