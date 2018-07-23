İşte Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekiminde Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in rakipleri belli olacak. İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri... İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekiminde, UEFA Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını elemesi halinde Beşiktaş ve turnuvaya 3'üncü ön eleme turundan katılacak Medipol Başakşehir'in rakipleri belli olacak. Kuralar; Devler Ligi'nde saat 13:00'te, UEFA Avrupa Ligi'nde ise saat 13:45 ve 15:00'te iki grup halinde çekilecek. İşte kura çekiminde seri başı olamayan Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri... Ajax (Hollanda) - Sturm Graz (Avusturya) Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu eşleşmesinin eleneni. Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Radnicki Nis (Sırbistan) Avrupa Ligi 2. ön eleme turu eşleşmesinin galibi. HNK Rijeka (Hırvatistan) Aberdeen (İskoçya) - Burnley (İngiltere) Avrupa Ligi 2. ön eleme turu eşleşmesinin galibi.