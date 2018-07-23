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İşte ve 'in muhtemel rakipleri

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekiminde ve Medipol 'in rakipleri belli olacak. İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri...

Giriş Tarihi: 23.07.2018 12:57 Güncelleme Tarihi: 23.07.2018 13:03
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İşte ve 'in muhtemel rakipleri
İşte Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekiminde, UEFA Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını elemesi halinde ve turnuvaya 3'üncü ön eleme turundan katılacak Medipol 'in rakipleri belli olacak.

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İşte ve 'in muhtemel rakipleri
İşte Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri

Kuralar; Devler Ligi'nde saat 13:00'te, UEFA Avrupa Ligi'nde ise saat 13:45 ve 15:00'te iki grup halinde çekilecek.

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İşte ve 'in muhtemel rakipleri
İşte Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri

İşte kura çekiminde seri başı olamayan Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri...

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İşte ve 'in muhtemel rakipleri
İşte Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri

Ajax (Hollanda) - Sturm Graz (Avusturya) Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu eşleşmesinin eleneni.

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İşte ve 'in muhtemel rakipleri
İşte Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri

Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Radnicki Nis (Sırbistan) Avrupa Ligi 2. ön eleme turu eşleşmesinin galibi.

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İşte ve 'in muhtemel rakipleri
İşte Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri

HNK Rijeka (Hırvatistan)

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İşte ve 'in muhtemel rakipleri
İşte Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri

Aberdeen (İskoçya) - Burnley (İngiltere) Avrupa Ligi 2. ön eleme turu eşleşmesinin galibi.

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