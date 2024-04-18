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Haberler Galeri İşte Beşiktaş'ın yeni bomba transferi! Hasan Arat yönetimi yıldız oyuncuyla görüştü...
Giriş Tarihi: 18.04.2024 16:55 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 16:55

İşte Beşiktaş'ın yeni bomba transferi! Hasan Arat yönetimi yıldız oyuncuyla görüştü...

Beşiktaş spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitirmek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına başlayan siyah-beyazlı yönetim, taraftarına müjdeyi vermek için yıldız hamlesi yapmak istiyor. Hasan Arat yönetimi, Juventus'ta forma giyen dünyaca ünlü oyuncuyla ilk görüşmesini gerçekleştirdi. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

İşte Beşiktaş’ın yeni bomba transferi! Hasan Arat yönetimi yıldız oyuncuyla görüştü...

Süper Lig'de bu sezon taraftarına hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.

İşte Beşiktaş’ın yeni bomba transferi! Hasan Arat yönetimi yıldız oyuncuyla görüştü...

Sezonu 3. sırada tamamlamak isteyen siyah-beyazlı transferde hızlı davranmak istiyor. Yönetim, aradığı yıldızı Juventus'ta buldu. İşte flaş transfer haberinin detayları...

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İşte Beşiktaş’ın yeni bomba transferi! Hasan Arat yönetimi yıldız oyuncuyla görüştü...

Ligde yarın Ankaragücü'nü konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçı kazanmak ve 3.lük için puan farkını eritmek istiyor.

İşte Beşiktaş’ın yeni bomba transferi! Hasan Arat yönetimi yıldız oyuncuyla görüştü...

Son olarak teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş, sezon sonuna kadar yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'ye emanet.

İşte Beşiktaş’ın yeni bomba transferi! Hasan Arat yönetimi yıldız oyuncuyla görüştü...

Yeni sezon için transfer çalışmalarına da başlayan siyah-beyazlı yönetim, kadrosunu güçlendirmek adına flaş hamleler yapmak istiyor.

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