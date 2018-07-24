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İşte 'ta 'nin alternatifleri

'nin satışıyla birlikte kaleci arayışlarına başlayan 'ın listesinde dünyaca ünlü yıldızlar var.

Giriş Tarihi: 24.07.2018 11:16 Güncelleme Tarihi: 24.07.2018 11:26
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İşte 'ta 'nin alternatifleri
İşte Beşiktaş'ta Fabri'nin alternatifleri

'ın İspanyol kalecisi , Premier Lig'e yükselen Fulham'a transfer oldu. Peki Beşiktaş'ta Fabri'nin yerine kim gelecek?

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İşte 'ta 'nin alternatifleri
İşte Beşiktaş'ta Fabri'nin alternatifleri

Siyah-beyazlı ekibe transfer olabilecek bazı kalecileri sıralıyoruz.

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İşte 'ta 'nin alternatifleri
İşte Beşiktaş'ta Fabri'nin alternatifleri

GUILLERMO OCHOA (STANDARD LIEGE)

2018 Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Daha önce de 2014'te gözleri üzerine çeken Ochoa'nın bonservisi Standard Liege'de. 33 yaşındaki kaleci, düşük bir maliyetle takıma kazandırılabilir.

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İşte 'ta 'nin alternatifleri
İşte Beşiktaş'ta Fabri'nin alternatifleri

ROBIN OLSEN (KOPENHAG)

Kariyerini Kopenhag'da sürdüren İsveçli kaleci, 2018 Dünya Kupası'nda adında sıkça söz ettirdi. , 28 yaşındaki kaleciye yönelebilir.

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İşte 'ta 'nin alternatifleri
İşte Beşiktaş'ta Fabri'nin alternatifleri

HARUN TEKİN (BURSASPOR)

Adı hemen hemen her sezon büyük kulüplerle anılan Harun, bu kez de 'ın listesinde. Yerli olması nedeniyle Beşiktaş'ın opsiyonlarından biri.

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İşte 'ta 'nin alternatifleri
İşte Beşiktaş'ta Fabri'nin alternatifleri

MIGNOLET (LIVERPOOL)

Alisson transferiyle birlikte Liverpool'da üçüncü kaleci konumuna düşen Mignolet için veda vakti yaklaşıyor. Bir sonraki durağı olabilir mi?

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İşte 'ta 'nin alternatifleri
İşte Beşiktaş'ta Fabri'nin alternatifleri

LOVRE KALINIC (GENT)

Gent forması giyen Kalinic, Dünya Kupası'nda final oynayan Hırvatistan'ın kadrosundaydı ancak Subasic'in yedeği konumundaydı. 'ta antrenörlük yapan eski kaleci Mrmic, Kalinic için devreye girebilir.

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