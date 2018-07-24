İşte Beşiktaş'ta Fabri'nin alternatifleri

Fabri'nin satışıyla birlikte kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş'ın listesinde dünyaca ünlü yıldızlar var. Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabri, Premier Lig'e yükselen Fulham'a transfer oldu. Peki Beşiktaş'ta Fabri'nin yerine kim gelecek? Siyah-beyazlı ekibe transfer olabilecek bazı kalecileri sıralıyoruz. GUILLERMO OCHOA (STANDARD LIEGE) 2018 Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Daha önce de 2014'te gözleri üzerine çeken Ochoa'nın bonservisi Standard Liege'de. 33 yaşındaki kaleci, düşük bir maliyetle takıma kazandırılabilir. ROBIN OLSEN (KOPENHAG) Kariyerini Kopenhag'da sürdüren İsveçli kaleci, 2018 Dünya Kupası'nda adında sıkça söz ettirdi. Beşiktaş, 28 yaşındaki kaleciye yönelebilir. HARUN TEKİN (BURSASPOR) Adı hemen hemen her sezon büyük kulüplerle anılan Harun, bu kez de Beşiktaş'ın listesinde. Yerli olması nedeniyle Beşiktaş'ın opsiyonlarından biri. MIGNOLET (LIVERPOOL) Alisson transferiyle birlikte Liverpool'da üçüncü kaleci konumuna düşen Mignolet için veda vakti yaklaşıyor. Bir sonraki durağı Beşiktaş olabilir mi? LOVRE KALINIC (GENT) Gent forması giyen Kalinic, Dünya Kupası'nda final oynayan Hırvatistan'ın kadrosundaydı ancak Subasic'in yedeği konumundaydı. Beşiktaş'ta antrenörlük yapan eski kaleci Mrmic, Kalinic için devreye girebilir.