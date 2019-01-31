İşte Bojan Krkic gerçekleri! Süper Lig'e transfer olacaktı ama...

Sivasspor'la anlaştığı iddia edilen Barcelona'nın eski yıldızı Bojan Krkic'in transferinde flaş gelişme... İsmi Süper Lig kulüpleriyle anılan İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City forması giyen Bojan Krkic takımında kaldı. 28 yaşındaki İspanyol oyuncunun Türkiye'deki temsilcisi transfer görüşmeleriyle alakalı olarak şunları söyledi: 'Sivasspor ile ismi anıldı ama bir görüşmemiz olmadı.' 'Ankaragücü ile görüştük ancak onlarla da mali konularda anlaşılamadı.' 'Stoke City de Bojan'ın yerine oyuncu bulamayınca oyuncuyu satmaktan vazgeçti.' 'Dün biz kulüp menajeri ve kendi menajeriyle konuştuğumuzda Sivasspor ile böyle bir görüşmenin olmadığını iddia ettiler.' 'Yani bize oyuncunun Sivasspor ile bir görüşmesi olmadığını ve gelmeyeceğini söylediler.'