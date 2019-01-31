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İşte gerçekleri! Süper Lig'e olacaktı ama...

'la anlaştığı iddia edilen Barcelona'nın eski yıldızı 'in transferinde flaş gelişme...

DHA Spor galerileri
Giriş Tarihi: 31.01.2019 16:18 Güncelleme Tarihi: 31.01.2019 16:37
İşte Bojan Krkic gerçekleri! Süper Lig'e transfer olacaktı ama...

İsmi Süper Lig kulüpleriyle anılan İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City forması giyen Bojan Krkic takımında kaldı.

İşte Bojan Krkic gerçekleri! Süper Lig'e transfer olacaktı ama...

28 yaşındaki İspanyol oyuncunun Türkiye'deki temsilcisi görüşmeleriyle alakalı olarak şunları söyledi:

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İşte Bojan Krkic gerçekleri! Süper Lig'e transfer olacaktı ama...

"Sivasspor ile ismi anıldı ama bir görüşmemiz olmadı."

İşte Bojan Krkic gerçekleri! Süper Lig'e transfer olacaktı ama...

"Ankaragücü ile görüştük ancak onlarla da mali konularda anlaşılamadı."

İşte Bojan Krkic gerçekleri! Süper Lig'e transfer olacaktı ama...

"Stoke City de Bojan'ın yerine oyuncu bulamayınca oyuncuyu satmaktan vazgeçti."

İşte Bojan Krkic gerçekleri! Süper Lig'e transfer olacaktı ama...

"Dün biz kulüp menajeri ve kendi menajeriyle konuştuğumuzda Sivasspor ile böyle bir görüşmenin olmadığını iddia ettiler."

İşte Bojan Krkic gerçekleri! Süper Lig'e transfer olacaktı ama...

"Yani bize oyuncunun ile bir görüşmesi olmadığını ve gelmeyeceğini söylediler."

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