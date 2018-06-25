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İşte Cocu'nun 'si

'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, sarı lacivertli takımda uygulatacağı taktiğinin ana hatlarını çizdi.

Giriş Tarihi: 25.06.2018 10:10 Güncelleme Tarihi: 25.06.2018 10:32
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İşte Cocu'nun 'si
İşte Cocu'nun Fenerbahçe'si

Sarı-lacivertliler, PSV Eindhoven'i 3 kez şampiyonluğa taşıyan Phillip Cocu ile anlaştı.

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İşte Cocu'nun 'si
İşte Cocu'nun Fenerbahçe'si

Artık herkesin aklında "Gelecek yıl nasıl bir Fenerbahçe izleyeceğiz?" sorusu var.

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İşte Cocu'nun 'si
İşte Cocu'nun Fenerbahçe'si

Louis Van Gaal ekolünden gelen 47 yaşındaki genç çalıştırıcı, her Hollandalı gibi "Total futbolu" benimsiyor.

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İşte Cocu'nun 'si
İşte Cocu'nun Fenerbahçe'si

Takımdaki her oyuncunun hem savunmada hem de hücumda netleşmiş rolleri olacak. Sürekli tekrar ile bu roller sarı-lacivertli futbolculara tek tek ezberletilecek.

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İşte Cocu'nun 'si
İşte Cocu'nun Fenerbahçe'si

YARDIMLI SAVUNMA

Phillip Cocu'nun 'si alan savunmasını benimseyecek. Ancak Türk takımlarının bugüne kadar alan paylaşımını doğru yapamaması Cocu'yu ne kadar zorlu bir görevin beklediğinin kanıtı gibi.

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İşte Cocu'nun 'si
İşte Cocu'nun Fenerbahçe'si

Amaç rakibe doğru zamanda doğru yerde basmak olacak. Herkesin kendine belirli kare veya dikdörtgen alanı olacak.

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İşte Cocu'nun 'si
İşte Cocu'nun Fenerbahçe'si

Futbolcular kendi bölgeleri haricinde arkadaşlarının kademelerini de kollayacak. Dikkatli oyun ile gol yeme sorunu çözülecek.

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