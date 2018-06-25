İşte Cocu'nun Fenerbahçe'si

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, sarı lacivertli takımda uygulatacağı taktiğinin ana hatlarını çizdi. Sarı-lacivertliler, PSV Eindhoven'i 3 kez şampiyonluğa taşıyan Phillip Cocu ile anlaştı. Artık herkesin aklında Gelecek yıl nasıl bir Fenerbahçe izleyeceğiz? sorusu var. Louis Van Gaal ekolünden gelen 47 yaşındaki genç çalıştırıcı, her Hollandalı gibi Total futbolu benimsiyor. Takımdaki her oyuncunun hem savunmada hem de hücumda netleşmiş rolleri olacak. Sürekli tekrar ile bu roller sarı-lacivertli futbolculara tek tek ezberletilecek. YARDIMLI SAVUNMA Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'si alan savunmasını benimseyecek. Ancak Türk takımlarının bugüne kadar alan paylaşımını doğru yapamaması Cocu'yu ne kadar zorlu bir görevin beklediğinin kanıtı gibi. Amaç rakibe doğru zamanda doğru yerde basmak olacak. Herkesin kendine belirli kare veya dikdörtgen alanı olacak. Futbolcular kendi bölgeleri haricinde arkadaşlarının kademelerini de kollayacak. Dikkatli oyun ile gol yeme sorunu çözülecek.