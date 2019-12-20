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İşte 'ın derbisi 11'i

Süper Lig'in 16. haftasında 'ı konuk edecek olan 'nin derbi stratejisi şekillenmeye başlarken, Teknik direktör , Beşiktaş maçının 11'ini netleştirdi. İşte sarı lacivertli takımın derbi maçtaki ilk 11'i...

VOLKAN DEMİR Spor
Giriş Tarihi: 20.12.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 09:56
İşte Ersun Yanal'ın Beşiktaş derbisi 11'i

'de derbi stratejisi dev maça 2 gün kala iyiden iyiye şekilleniyor.

İşte Ersun Yanal'ın Beşiktaş derbisi 11'i

SABAH Spor dün Max Kruse'nin 11 oynamayacağını duyuran ilk medya kuruluşu olmuştu.

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İşte Ersun Yanal'ın Beşiktaş derbisi 11'i

Peki sarı lacivertliler pazar günü sahaya nasıl çıkacak?

İşte Ersun Yanal'ın Beşiktaş derbisi 11'i

İşte son dakika sakatlığı yaşanmazsa Teknik Direktör 'ın karşısında sahaya süreceği 11...

İşte Ersun Yanal'ın Beşiktaş derbisi 11'i

Kaleyi Altay koruyacak.

İşte Ersun Yanal'ın Beşiktaş derbisi 11'i

Savunma dörtlüsünde Sadık'ın sakatlığı nedeniyle mecburen Zanka değişikliği yapılacak.

İşte Ersun Yanal'ın Beşiktaş derbisi 11'i

STOPERDE ZANKA-SERDAR OLACAK

Sağ bekte Isla, sol bekte Dirar, stoperde Zanka-Serdar ikilisi olacak.

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