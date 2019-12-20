İşte Ersun Yanal'ın Beşiktaş derbisi 11'i

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'nin derbi stratejisi şekillenmeye başlarken, Teknik direktör Ersun Yanal, Beşiktaş maçının 11'ini netleştirdi. İşte sarı lacivertli takımın derbi maçtaki ilk 11'i... Fenerbahçe'de derbi stratejisi dev maça 2 gün kala iyiden iyiye şekilleniyor. SABAH Spor dün Max Kruse'nin 11 oynamayacağını duyuran ilk medya kuruluşu olmuştu. Peki sarı lacivertliler pazar günü sahaya nasıl çıkacak? İşte son dakika sakatlığı yaşanmazsa Teknik Direktör Ersun Yanal'ın Beşiktaş karşısında sahaya süreceği 11... Kaleyi Altay koruyacak. Savunma dörtlüsünde Sadık'ın sakatlığı nedeniyle mecburen Zanka değişikliği yapılacak. STOPERDE ZANKA-SERDAR OLACAK Sağ bekte Isla, sol bekte Dirar, stoperde Zanka-Serdar ikilisi olacak.