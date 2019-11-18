İşte EURO 2020'de Türkiye'nin muhtemel rakipleri! İlkay Gündoğan, Ryan Babel, Harry Kane...

2002 yılında Türkiye'yi dünya kupasına götüren teknik direktör Şenol Güneş şimdi de Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sahne alacak. Başarılı jenerasyonumuzla turnuvanın en ses getiren takımlarından biri olmak için oldukça iyi sinyaller veren milli takım grubunu son dünya şampiyonu Fransa'nın ardından ikinci bitirdi. Yusuf Yazıcı, Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder gibi kariyerini Avrupa'da sürdüren oyuncularımız da bu şampiyonada vitrine çıkmış olacak. Peki Türkiye'nin rakipleri kim olacak, EURO 2020 kura çekimi ne zaman?