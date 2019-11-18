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  • İşte EURO 2020'de Türkiye'nin muhtemel rakipleri! İlkay Gündoğan, Ryan Babel, Harry Kane...

İşte 'de Türkiye'nin muhtemel rakipleri! , , ...

UEFA Elemeleri'nde H Grubu'nda mücadele eden milli takımımız grubu lider Fransa'nın ardından ikinci sırada noktaladı. 10 maç sonucunda 7 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet alan Türkiye, 15 gol atarken 3 gol yedi. Peki Türkiye'nin muhtemel rakipleri kim olacak, EURO 2020 kura çekimi ne zaman? Dün akşam Andorra deplasmanında 'ın golleriyle kazanarak elemeleri güzel bitirdik. Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Nazım Sangare, , Enes Ünal, Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, ve Emre Kılınç gibi isimler de bu karşılaşmada forma giydiler. Futbolseverler EURO 2020 kura çekimi ne zaman ve Türkiye'nin muhtemel rakipleri kimler? olacak sorularının yanıtını arıyor. Gelin hep birlikte bu sorulara cevap verelim...

Giriş Tarihi: 18.11.2019 07:52 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 09:00
İşte EURO 2020'de Türkiye'nin muhtemel rakipleri! İlkay Gündoğan, Ryan Babel, Harry Kane...

2002 yılında Türkiye'yi dünya kupasına götüren teknik direktör Şenol Güneş şimdi de Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sahne alacak. Başarılı jenerasyonumuzla turnuvanın en ses getiren takımlarından biri olmak için oldukça iyi sinyaller veren milli takım grubunu son dünya şampiyonu Fransa'nın ardından ikinci bitirdi. Yusuf Yazıcı, Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder gibi kariyerini Avrupa'da sürdüren oyuncularımız da bu şampiyonada vitrine çıkmış olacak. Peki Türkiye'nin rakipleri kim olacak, kura çekimi ne zaman?

İşte EURO 2020'de Türkiye'nin muhtemel rakipleri! İlkay Gündoğan, Ryan Babel, Harry Kane...

EURO 2020 kura çekimi 30 Kasım Cumartesi akşamı Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak.

İŞTE MİLLİLERİN MUHTEMEL RAKİPLERİ!

ALMANYA

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İşte EURO 2020'de Türkiye'nin muhtemel rakipleri! İlkay Gündoğan, Ryan Babel, Harry Kane...

Timo Werner, , Joshua Kimmich gibi yıldızlarıyla Almanya, turnuavın da favorilerinden...

İşte EURO 2020'de Türkiye'nin muhtemel rakipleri! İlkay Gündoğan, Ryan Babel, Harry Kane...
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İşte EURO 2020'de Türkiye'nin muhtemel rakipleri! İlkay Gündoğan, Ryan Babel, Harry Kane...

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İşte EURO 2020'de Türkiye'nin muhtemel rakipleri! İlkay Gündoğan, Ryan Babel, Harry Kane...
İşte EURO 2020'de Türkiye'nin muhtemel rakipleri! İlkay Gündoğan, Ryan Babel, Harry Kane...
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