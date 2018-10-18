İşte Fatih Terim'in Bursaspor maçı ilk 11'i

Bir yandan sakatlıklarla uğraşan, bir yandan da çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Schalke karşılaşmasını düşünen teknik direktör Fatih Terim'in yeşil beyazlı ekip karşısında sahaya süreceği 11 netleşmeye başladı.