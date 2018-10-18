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İşte 'in maçı ilk 11'i

teknik direktörü , yarın oynanacak maçının ilk 11'ini netleştirmeye başladı.

Giriş Tarihi: 18.10.2018 22:58 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 23:04
İşte Fatih Terim'in Bursaspor maçı ilk 11'i

'da Henry Onyekuru sakatlığı sebebiyle karşısında forma giyemeyecek.

İşte Fatih Terim'in Bursaspor maçı ilk 11'i

Öte yandan Younes Belhanda ve Ryan Donk'un da, sakatlıkları sebebiyle, maçında sahada olmaları beklenmiyor.

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İşte Fatih Terim'in Bursaspor maçı ilk 11'i

Bir yandan sakatlıklarla uğraşan, bir yandan da çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Schalke karşılaşmasını düşünen teknik direktör 'in yeşil beyazlı ekip karşısında sahaya süreceği 11 netleşmeye başladı.

İşte Fatih Terim'in Bursaspor maçı ilk 11'i

İşte deneyimli çalıştırıcının maçı ilk 11'i...

İşte Fatih Terim'in Bursaspor maçı ilk 11'i

Fernando Muslera

İşte Fatih Terim'in Bursaspor maçı ilk 11'i

Mariano

İşte Fatih Terim'in Bursaspor maçı ilk 11'i

Ozan Kabak

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