İşte Fatih Terim'in Bursaspor maçı ilk 11'i

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, yarın oynanacak Bursaspor maçının ilk 11'ini netleştirmeye başladı. Galatasaray'da Henry Onyekuru sakatlığı sebebiyle Bursaspor karşısında forma giyemeyecek. Öte yandan Younes Belhanda ve Ryan Donk'un da, sakatlıkları sebebiyle, Bursaspor maçında sahada olmaları beklenmiyor. Bir yandan sakatlıklarla uğraşan, bir yandan da çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Schalke karşılaşmasını düşünen teknik direktör Fatih Terim'in yeşil beyazlı ekip karşısında sahaya süreceği 11 netleşmeye başladı. İşte deneyimli çalıştırıcının Bursaspor maçı ilk 11'i... Fernando Muslera Mariano Ozan Kabak