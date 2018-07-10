İşte Fatih Terim'in istediği 3 futbolcu

Fatih Terim'in sır gibi sakladığı transfer planı belli oldu. İşte tecrübeli teknik adamın istediği 3 sürpriz isim... Fatih Terim'in, yardımcıları Ümit Davala'yı ve Hasan Şaş'ı ne amaçla yurt dışına gönderdiği ortaya çıktı. Deneyimli teknik adam basın toplantısında bunun sebebini söylememişti. Hürriyet'in haberine göre Trezeguet'nin bonservis probleminin çözülmemesi nedeniyle Avrupa'da arayışa geçen sarı kırmızılılar, bonservisi Everton'da bulunan ve geçen sezon Anderlecht'te kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'yu transfer etti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, aradığı kanat oyuncusunu buldu ve Henry Onyekuru 1 yıllığına kiralandı. Kasımpaşa'dan Trezeguet ile anlaşmasına karşın 5 milyon euroluk bonservis bedeli nedeniyle transferi çözemeyen sarı kırmızılılar, Everton'un Nijeryalı oyuncusunu renklerine bağladı. Dün sabah 05.30'da İstanbul'a getirilen Onyekuru, Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde sessiz sedasız sağlık kontrolünden geçirildi. Burada yapılan testlerin ardından futbolcunun transferi ile ilgili KAP'a bildirim yapıldı. Kulübün scout ekibinin tavsiye ettiği Onyekuru'yu hızlı, atletik ve skorer olması nedeniyle çok beğenen Fatih Terim, genç oyuncunun alınmasını istedi.