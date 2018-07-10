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İşte 'in istediği 3 futbolcu

'in sır gibi sakladığı transfer planı belli oldu. İşte tecrübeli teknik adamın istediği 3 sürpriz isim...

Giriş Tarihi: 10.07.2018 10:16 Güncelleme Tarihi: 10.07.2018 10:28
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İşte 'in istediği 3 futbolcu
İşte Fatih Terim'in istediği 3 futbolcu

'in, yardımcıları Ümit Davala'yı ve Hasan Şaş'ı ne amaçla yurt dışına gönderdiği ortaya çıktı. Deneyimli teknik adam basın toplantısında bunun sebebini söylememişti.

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İşte 'in istediği 3 futbolcu
İşte Fatih Terim'in istediği 3 futbolcu

Hürriyet'in haberine göre Trezeguet'nin bonservis probleminin çözülmemesi nedeniyle Avrupa'da arayışa geçen sarı kırmızılılar, bonservisi Everton'da bulunan ve geçen sezon Anderlecht'te kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'yu transfer etti.

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İşte 'in istediği 3 futbolcu
İşte Fatih Terim'in istediği 3 futbolcu

Galatasaray Teknik Direktörü , aradığı kanat oyuncusunu buldu ve Henry Onyekuru 1 yıllığına kiralandı.

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İşte 'in istediği 3 futbolcu
İşte Fatih Terim'in istediği 3 futbolcu

Kasımpaşa'dan Trezeguet ile anlaşmasına karşın 5 milyon euroluk bonservis bedeli nedeniyle transferi çözemeyen sarı kırmızılılar, Everton'un Nijeryalı oyuncusunu renklerine bağladı.

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İşte 'in istediği 3 futbolcu
İşte Fatih Terim'in istediği 3 futbolcu

Dün sabah 05.30'da İstanbul'a getirilen Onyekuru, Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde sessiz sedasız sağlık kontrolünden geçirildi.

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İşte 'in istediği 3 futbolcu
İşte Fatih Terim'in istediği 3 futbolcu

Burada yapılan testlerin ardından futbolcunun transferi ile ilgili KAP'a bildirim yapıldı.

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İşte 'in istediği 3 futbolcu
İşte Fatih Terim'in istediği 3 futbolcu

Kulübün scout ekibinin tavsiye ettiği Onyekuru'yu hızlı, atletik ve skorer olması nedeniyle çok beğenen , genç oyuncunun alınmasını istedi.

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