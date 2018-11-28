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İşte 'nin gündemindeki 5 teknik direktör

İkinci yarıya yeni bir hocayla devam etmek isteyen sarı-lacivertlilerde operasyon devam ediyor.

Giriş Tarihi: 28.11.2018 11:57 Güncelleme Tarihi: 28.11.2018 12:10
İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki 5 teknik direktör

Trabzonspor karşısında alınan yenilginin ardından yeni hoca için tekrar düğmeye basan 'de hareketli günler yaşanıyor.

İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki 5 teknik direktör

Sportif direktör Damien Comolli, sezon başında parasal konularda anlaşamadığı Jorge Sampaoli ile görüşmelere devam ediyor.

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İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki 5 teknik direktör

Comolli, 58 yaşındaki Arjantinli'yi ikna etmeye çalışırken, listedeki diğer adaylarla da temaslar kuruluyor.

İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki 5 teknik direktör

Avrupa'da yalnızca Sevilla'yı çalıştıran Sampaoli, özellikle Şili Milli Takımı'ndaki başarısıyla adını duyurmuştu.

İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki 5 teknik direktör

İşte 'nin peşinde olduğu isimler;

İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki 5 teknik direktör

Jorge Sampaoli
Ülkesi: Arjantin
Yaş: 58
Başarıları: 1 Copa America
Çalıştırdığı takımlar: Aurich, Sport Boys, Bolognesi, S.Cristal, Higgins, Emelec, Universiadad, Şili, Sevilla, Arjantin.

İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki 5 teknik direktör

Laurent Blanc
Ülkesi: Fransa
Yaş: 53
Başarıları: 4 Fransa Şampiyonluğu, 2 Fransa Kupası
Çalıştırdığı takımlar: Bordeaux, Fransa, PSG.

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