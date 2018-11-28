İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki 5 teknik direktör

İkinci yarıya yeni bir hocayla devam etmek isteyen sarı-lacivertlilerde operasyon devam ediyor. Trabzonspor karşısında alınan yenilginin ardından yeni hoca için tekrar düğmeye basan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Sportif direktör Damien Comolli, sezon başında parasal konularda anlaşamadığı Jorge Sampaoli ile görüşmelere devam ediyor. Comolli, 58 yaşındaki Arjantinli'yi ikna etmeye çalışırken, listedeki diğer adaylarla da temaslar kuruluyor. Avrupa'da yalnızca Sevilla'yı çalıştıran Sampaoli, özellikle Şili Milli Takımı'ndaki başarısıyla adını duyurmuştu. İşte Fenerbahçe'nin peşinde olduğu isimler; Jorge Sampaoli Laurent Blanc