Giriş Tarihi: 23.03.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
14:48
İşte futbolu bırakamayan yıldızlar! Neredeyse torunuyla oynayacaktı: Süper Lig’in yıldızı da listede…
Futbol sahalardan vazgeçemeyenler, neredeyse torunlarıyla birlikte oynayacak kadar futboldan kendilerini ayıramadı. 40'lı yaşlarına kadar futbol oynayan tarihin en iyi futbolcularını FourFourTwo dergisi listeledi. Bir dönem Süper Lig'de de forma giyen yıldız futbolcunun yer aldığı dev liste, futbolseverler tarafından merakla incelendi.