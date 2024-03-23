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Haberler Galeri İşte futbolu bırakamayan yıldızlar! Neredeyse torunuyla oynayacaktı: Süper Lig’in yıldızı da listede…
Giriş Tarihi: 23.03.2024 14:44 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 14:48

İşte futbolu bırakamayan yıldızlar! Neredeyse torunuyla oynayacaktı: Süper Lig’in yıldızı da listede…

Futbol sahalardan vazgeçemeyenler, neredeyse torunlarıyla birlikte oynayacak kadar futboldan kendilerini ayıramadı. 40'lı yaşlarına kadar futbol oynayan tarihin en iyi futbolcularını FourFourTwo dergisi listeledi. Bir dönem Süper Lig'de de forma giyen yıldız futbolcunun yer aldığı dev liste, futbolseverler tarafından merakla incelendi.

İşte futbolu bırakamayan yıldızlar! Neredeyse torunuyla oynayacaktı: Süper Lig’in yıldızı da listede…

İŞTE 40'LI YAŞLARINA KADAR OYNAYAN FUTBOLCULAR

İşte futbolu bırakamayan yıldızlar! Neredeyse torunuyla oynayacaktı: Süper Lig’in yıldızı da listede…

Gordon Strachan (40 yaşında futbolu bıraktı)

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İşte futbolu bırakamayan yıldızlar! Neredeyse torunuyla oynayacaktı: Süper Lig’in yıldızı da listede…

Jens Lehmann (40 yaşında futbolu bıraktı)

İşte futbolu bırakamayan yıldızlar! Neredeyse torunuyla oynayacaktı: Süper Lig’in yıldızı da listede…

Kevin Phillips (40 yaşında futbolu bıraktı)

İşte futbolu bırakamayan yıldızlar! Neredeyse torunuyla oynayacaktı: Süper Lig’in yıldızı da listede…

Fabio Quagliarella (40 yaşında futbolu bıraktı)

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