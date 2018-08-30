İşte Galatasaray'ın rakiplerinin bilinmeyenleri

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. D Grubu'nda Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04 ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın rakipleri hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Galatasaray D Grubu'nda Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04'le mücadele edecek. Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova, geçen seneyi liginde şampiyon olarak tamamladı. Lokomotiv Moskova, geçen sene liginde oynadığı 30 maçta 18 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı ve 60 puanla sezonu şampiyon tamamladı. 32 yaşındaki Hırvat stoper Vedran Corluka, defansın adeta sigortası durumunda. Orta sahada görev alan Krychowiak, 28 yaşında. Teknik direktörleri 71 yaşındaki Yuri Semin. Krasnodar'dan 14 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Fedor Smolov, takımın golcüsü durumunda.