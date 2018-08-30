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İşte 'ın rakiplerinin bilinmeyenleri

'ın 'ndeki rakipleri belli oldu. D Grubu'nda , ve 04 ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın rakipleri hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 30.08.2018 22:31 Güncelleme Tarihi: 30.08.2018 23:15
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İşte 'ın rakiplerinin bilinmeyenleri
İşte Galatasaray'ın rakiplerinin bilinmeyenleri

'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Galatasaray D Grubu'nda , ve 04'le mücadele edecek.

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İşte 'ın rakiplerinin bilinmeyenleri
İşte Galatasaray'ın rakiplerinin bilinmeyenleri

Rus temsilcisi , geçen seneyi liginde şampiyon olarak tamamladı.

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İşte 'ın rakiplerinin bilinmeyenleri
İşte Galatasaray'ın rakiplerinin bilinmeyenleri

, geçen sene liginde oynadığı 30 maçta 18 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı ve 60 puanla sezonu şampiyon tamamladı.

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İşte 'ın rakiplerinin bilinmeyenleri
İşte Galatasaray'ın rakiplerinin bilinmeyenleri

32 yaşındaki Hırvat stoper Vedran Corluka, defansın adeta sigortası durumunda.

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İşte 'ın rakiplerinin bilinmeyenleri
İşte Galatasaray'ın rakiplerinin bilinmeyenleri

Orta sahada görev alan Krychowiak, 28 yaşında.

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İşte 'ın rakiplerinin bilinmeyenleri
İşte Galatasaray'ın rakiplerinin bilinmeyenleri

Teknik direktörleri 71 yaşındaki Yuri Semin.

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İşte 'ın rakiplerinin bilinmeyenleri
İşte Galatasaray'ın rakiplerinin bilinmeyenleri

Krasnodar'dan 14 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Fedor Smolov, takımın golcüsü durumunda.

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