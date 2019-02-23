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  • İşte karla kaplanan 3. İstanbul Fatih Terim Stadı'ndan görüntüler

İşte karla kaplanan 3. İstanbul Fatih Terim Stadı'ndan görüntüler

'de lider ile 'u karşı karşıya getiren 23. hafta maçı görüş kar yağışı ve tipinin görüş mesafesini kısıtlması sebebiyle hakem tarafından tatil edildi. İşte karla kaplanan 3. İstanbul Fatih Terim Stadı'ndan görüntüler....

Giriş Tarihi: 23.02.2019 19:57 Güncelleme Tarihi: 23.02.2019 20:03
İşte karla kaplanan 3. İstanbul Fatih Terim Stadı'ndan görüntüler

'in 23. haftasındaki - karşılaşması, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle 5. dakikada tatil edildi.

İşte karla kaplanan 3. İstanbul Fatih Terim Stadı'ndan görüntüler

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maç öncesi etkili olan kar yağışı nedeniyle görevliler, saha zemininin temizlenmesi için yoğun çaba gösterdi.

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İşte karla kaplanan 3. İstanbul Fatih Terim Stadı'ndan görüntüler

Karşılaşmanın hakemi , mücadele öncesi iki takımın kaptanını yanına çağırarak zemini kontrol ettirdi.

İşte karla kaplanan 3. İstanbul Fatih Terim Stadı'ndan görüntüler

Müsabaka, yapılan son zemin temizleme çalışmalarının ardından 5 dakikalık gecikmeyle başladı.

İşte karla kaplanan 3. İstanbul Fatih Terim Stadı'ndan görüntüler

BEŞİNCİ DAKİKADA OYUN DURDU

Hakem , müsabakanın 5. dakikasında düdüğünü çalarak oyunu durdurdu.

İşte karla kaplanan 3. İstanbul Fatih Terim Stadı'ndan görüntüler

Kar yağışının yanı sıra görüş mesafesinin azalması nedeniyle saha kenarına gelen Özkahya, daha sonra iki takım oyuncularıyla soyunma odasına gitti.

İşte karla kaplanan 3. İstanbul Fatih Terim Stadı'ndan görüntüler

Hakem Özkahya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin ardından maçı tatil etti.

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