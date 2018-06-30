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İşte 'in istediği futbolcu

Teknik Direktörü , siyah beyazlı yönetimden transfer etmesini istediği futbolcuyu açıkladı.

Giriş Tarihi: 30.06.2018 10:06 Güncelleme Tarihi: 30.06.2018 10:18
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İşte 'in istediği futbolcu
İşte Şenol Güneş'in istediği futbolcu

Teknik Direktörü , yeni sezon öncesinde yaptığı basın toplantısıyla gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

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İşte 'in istediği futbolcu
İşte Şenol Güneş'in istediği futbolcu

Güneş istediği futbolcuyu resmen açıkladı.

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İşte 'in istediği futbolcu
İşte Şenol Güneş'in istediği futbolcu

'ın hocası , Anderlecht'in ön liberosu Leander Dendoncker'i takımda görmek istediğini söyleyerek yönetime mesaj verdi.

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İşte 'in istediği futbolcu
İşte Şenol Güneş'in istediği futbolcu

Güneş "Al onu işte. Ön libero koy, stoper koy. Hemen alsınlar. Oyuncu o" dedi.

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İşte 'in istediği futbolcu
İşte Şenol Güneş'in istediği futbolcu

Güneş'in diğer önemli açıklamaları şöyle:

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İşte 'in istediği futbolcu
İşte Şenol Güneş'in istediği futbolcu

"Negredo bizimle olmayacak."

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İşte 'in istediği futbolcu
İşte Şenol Güneş'in istediği futbolcu

"Vagner Love'un her tarafı futbolcu ama tutmadı."

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