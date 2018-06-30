İşte Şenol Güneş'in istediği futbolcu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah beyazlı yönetimden transfer etmesini istediği futbolcuyu açıkladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni sezon öncesinde yaptığı basın toplantısıyla gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Güneş istediği futbolcuyu resmen açıkladı. Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, Anderlecht'in ön liberosu Leander Dendoncker'i takımda görmek istediğini söyleyerek yönetime mesaj verdi. Güneş Al onu işte. Ön libero koy, stoper koy. Hemen alsınlar. Oyuncu o dedi. Güneş'in diğer önemli açıklamaları şöyle: Negredo bizimle olmayacak. Vagner Love'un her tarafı futbolcu ama tutmadı.