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İşte ’in en değerli 11 kalecisi

Spor Toto 'de 2018-2019 sezonunda mücadele eden takımlarda bulunan yerli ve yabancı kaleciler içerisinde en değerlisi belli oldu.

Giriş Tarihi: 05.09.2018 11:40 Güncelleme Tarihi: 05.09.2018 11:50
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İşte ’in en değerli 11 kalecisi
İşte Süper Lig’in en değerli 11 kalecisi

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre Spor Toto 'de yer alan kalecilerden güncel piyasa değeri en yüksek isimler şöyle:

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İşte ’in en değerli 11 kalecisi
İşte Süper Lig’in en değerli 11 kalecisi

11- Ibrahim Sehic (B.B. Erzurumspor) - 800 bin Euro

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İşte ’in en değerli 11 kalecisi
İşte Süper Lig’in en değerli 11 kalecisi

10- Serkan Kırıntılı (A. Konyaspor) - 800 bin Euro

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İşte ’in en değerli 11 kalecisi
İşte Süper Lig’in en değerli 11 kalecisi

9- Hopf (Ankaragücü) - 900 bin Euro

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İşte ’in en değerli 11 kalecisi
İşte Süper Lig’in en değerli 11 kalecisi

8- Ramazan Köse (Kasımpaşa) - 1 milyon Euro

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İşte ’in en değerli 11 kalecisi
İşte Süper Lig’in en değerli 11 kalecisi

7- Lung (Kayserispor) - 1 milyon 500 bin Euro

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İşte ’in en değerli 11 kalecisi
İşte Süper Lig’in en değerli 11 kalecisi

6- Harun Tekin (Fenerbahçe) - 2 milyon 500 bin Euro

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