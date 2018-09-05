İşte Süper Lig’in en değerli 11 kalecisi

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda mücadele eden takımlarda bulunan yerli ve yabancı kaleciler içerisinde en değerlisi belli oldu. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre Spor Toto Süper Lig'de yer alan kalecilerden güncel piyasa değeri en yüksek isimler şöyle: 11- Ibrahim Sehic (B.B. Erzurumspor) - 800 bin Euro 10- Serkan Kırıntılı (A. Konyaspor) - 800 bin Euro 9- Hopf (Ankaragücü) - 900 bin Euro 8- Ramazan Köse (Kasımpaşa) - 1 milyon Euro 7- Lung (Kayserispor) - 1 milyon 500 bin Euro 6- Harun Tekin (Fenerbahçe) - 2 milyon 500 bin Euro