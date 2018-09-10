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- muhtemel 11'ler

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Mircea Lucescu, UEFA Uluslar Ligi 2. maçında oynanacak maçının ilk 11'inde değişiklik yapmayı planlıyor.

Giriş Tarihi: 10.09.2018 09:39 Güncelleme Tarihi: 10.09.2018 09:41
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- muhtemel 11'ler
İsveç - Türkiye muhtemel 11'ler

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi ikinci maçında bugün deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

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- muhtemel 11'ler
İsveç - Türkiye muhtemel 11'ler

Solna kentindeki Friends Arena'da oynanacak B Ligi 2. Grup ikinci hafta mücadelesi, TSİ 21.45'te başlayacak.

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- muhtemel 11'ler
İsveç - Türkiye muhtemel 11'ler

TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.

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- muhtemel 11'ler
İsveç - Türkiye muhtemel 11'ler

Trabzon'da oynanan grubun ilk maçında Rusya'ya 2-1 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, sahadan galibiyetle ayrılarak avantaj sağlamayı hedefliyor.

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- muhtemel 11'ler
İsveç - Türkiye muhtemel 11'ler

Milli takımda, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Serdar Aziz ile tedavisi süren Ömer Bayram, karşısında forma giyemeyecek.

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- muhtemel 11'ler
İsveç - Türkiye muhtemel 11'ler

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE

Sinan Bolat

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- muhtemel 11'ler
İsveç - Türkiye muhtemel 11'ler

Şener Özbayraklı

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