İsveç - Türkiye muhtemel 11'ler

Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Mircea Lucescu, UEFA Uluslar Ligi 2. maçında oynanacak İsveç maçının ilk 11'inde değişiklik yapmayı planlıyor. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi ikinci maçında bugün deplasmanda İsveç ile karşı karşıya gelecek. Solna kentindeki Friends Arena'da oynanacak B Ligi 2. Grup ikinci hafta mücadelesi, TSİ 21.45'te başlayacak. TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak. Trabzon'da oynanan grubun ilk maçında Rusya'ya 2-1 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, sahadan galibiyetle ayrılarak avantaj sağlamayı hedefliyor. Milli takımda, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Serdar Aziz ile tedavisi süren Ömer Bayram, İsveç karşısında forma giyemeyecek. İŞTE MUHTEMEL 11'LER TÜRKİYE Sinan Bolat Şener Özbayraklı