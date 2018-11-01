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  • İtalyanlar Fenerbahçe'nin hocasını açıkladı! Ali Koç'un hayalindeki isim ise bambaşka

İtalyanlar 'nin hocasını açıkladı! 'un hayalindeki isim ise bambaşka

Teknik direktör arayışlarına devam eden için birçok isim gündeme gelmeye devam ediyor. İtalyan basını, sarı lacivertli takımın yeni hocası için flaş bir iddia ortaya attı. Başkan 'un ise takımın başına Almanların efsane ismini getirmeyi planladığı ileri sürüldü.

Giriş Tarihi: 01.11.2018 09:09 Güncelleme Tarihi: 01.11.2018 09:29
İtalyanlar Fenerbahçe'nin hocasını açıkladı! Ali Koç'un hayalindeki isim ise bambaşka

Süper Lig'e Phillip Cocu yönetiminde tarihinin en kötü başlangıcını yapan 'de Ankaragücü mağlubiyeti sonrası teknik direktör arayışları devam ediyor.

İtalyanlar Fenerbahçe'nin hocasını açıkladı! Ali Koç'un hayalindeki isim ise bambaşka

İtalyan basını, Galatasaray derbisine yardımcı antrenör Erwin Koeman yönetiminde çıkma kararı alan Sarı-Lacivertliler'in teklif yaptığı sürpriz ismi açıkladı.

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İtalyanlar Fenerbahçe'nin hocasını açıkladı! Ali Koç'un hayalindeki isim ise bambaşka

Corriere dello Sport, Sarı-Lacivertlilerin Sırp hoca Sinisa Mihajlovic'e teklif yaptığını ve sezon başında Sporting Lizbon'a imza attıktan 9 gün sonra ayrılan 49 yaşındaki Mihajlovic'in 'ye gelmeye sıcak baktığını yazdı.

İtalyanlar Fenerbahçe'nin hocasını açıkladı! Ali Koç'un hayalindeki isim ise bambaşka

Sırp hocanın ismi Rize mağlubiyeti sonrası Türk basınında yer almış ancak Fener yönetimi, "Mihajlovic ya da başka bir teknik direktörle görüşmemiz olmamıştır" denilerek yalanlanmıştı.

İtalyanlar Fenerbahçe'nin hocasını açıkladı! Ali Koç'un hayalindeki isim ise bambaşka

Öte yandan 'nin gündemine gelen bir başka dünyaca ünlü isim daha var.

İtalyanlar Fenerbahçe'nin hocasını açıkladı! Ali Koç'un hayalindeki isim ise bambaşka

SON SÖZ KOÇ'UN

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; takımı Türk bir hocaya teslim etmeyi düşünmeyen 'un gönlünden geçen isim ise en son Bayern Münih'i çalıştıran Alman efsanesi Jupp Heynckes.

İtalyanlar Fenerbahçe'nin hocasını açıkladı! Ali Koç'un hayalindeki isim ise bambaşka

Kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Kupası zaferi de olmak üzere 13 kupa bulunan 73 yaşındaki Heynckes, 30 Haziran 2018'de emekliye ayrılmıştı.

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