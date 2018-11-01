İtalyanlar Fenerbahçe'nin hocasını açıkladı! Ali Koç'un hayalindeki isim ise bambaşka
İtalyanlar Fenerbahçe'nin hocasını açıkladı! Ali Koç'un hayalindeki isim ise bambaşka
Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe için birçok isim gündeme gelmeye devam ediyor. İtalyan basını, sarı lacivertli takımın yeni hocası için flaş bir iddia ortaya attı. Başkan Ali Koç'un ise takımın başına Almanların efsane ismini getirmeyi planladığı ileri sürüldü.
Giriş Tarihi: 01.11.2018 09:09 Güncelleme Tarihi: 01.11.2018 09:29