Son dakika haberleri: Süper Lig'in başlamasıyla ilk hafta maçları oynandı. Ligin devleri Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ilk maçını kazanırken, Fenerbahçe ilk maçından beraberlikle ayrıldı. Ligde geride kalan ilk haftayı masaya yatıran SABAH Spor yazarları İskender Güneni Levent Tüzemen, Ömer Üründül, Gürcan Bilgiç ve Ali Gültiken, yeşil sahada olanları enine boyuna tartıştı. Birçok konu ile ilgili konuşan usta isimler, sarı lacivertlilerin yeni hocası Jorge Jesus ile ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte tüm detaylar...