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Haberler Galeri Jorge Jesus'a flaş sözler! "Fenerbahçeliler bu filmi daha önce gördü"
Giriş Tarihi: 10.08.2022 09:24 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 09:24

Jorge Jesus'a flaş sözler! "Fenerbahçeliler bu filmi daha önce gördü"

Son dakika haberleri: Süper Lig'in başlamasıyla ilk hafta maçları oynandı. Ligin devleri Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ilk maçını kazanırken, Fenerbahçe ilk maçından beraberlikle ayrıldı. Ligde geride kalan ilk haftayı masaya yatıran SABAH Spor yazarları İskender Güneni Levent Tüzemen, Ömer Üründül, Gürcan Bilgiç ve Ali Gültiken, yeşil sahada olanları enine boyuna tartıştı. Birçok konu ile ilgili konuşan usta isimler, sarı lacivertlilerin yeni hocası Jorge Jesus ile ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte tüm detaylar...

MURAT ÖZBOSTAN
Jorge Jesus’a flaş sözler! Fenerbahçeliler bu filmi daha önce gördü

Son dakika haberleri: Süper Lig'in başlamasıyla ilk hafta maçları oynandı. Ligin devleri Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ilk maçını kazanırken, Fenerbahçe ilk maçından beraberlikle ayrıldı. Ligde geride kalan ilk haftayı masaya yatıran SABAH Spor yazarları İskender Güneni Levent Tüzemen, Ömer Üründül, Gürcan Bilgiç ve Ali Gültiken, yeşil sahada olanları enine boyuna tartıştı. Birçok konu ile ilgili konuşan usta isimler, sarı lacivertlilerin yeni hocası Jorge Jesus ile ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte tüm detaylar...


Jorge Jesus’a flaş sözler! Fenerbahçeliler bu filmi daha önce gördü

SORU: Sıcak havalar nedeniyle TFF maçları 21.45 'te oynatıyor. Fakat su molası, VAR'daki izlenme süreleri nedeniyle aynı gün başlayan maç, ertesi güne sarkıyor. Hem maça gidenler hem de TV başındakiler bundan rahatsız. 'Bir futbol zevkimiz var, onda da maçın yarısında uyuyoruz. Şehre göre saatler değişebilir. Her yerde neden 21.45'te maçlar?' diyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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Jorge Jesus’a flaş sözler! Fenerbahçeliler bu filmi daha önce gördü

İSKENDER GÜNEN: İngiltere'de 14.30'da, 16.00'da yapılan birçok maç var. Aynı şekilde Almanya Liginde de... Fakat bizde maçlar 19.15 ve 21.45 olarak değerlendiriliyor. Antalya, Alanya gibi son derece sıcak yerlerde 21.45 doğal olarak karşılanabilir ama Türkiye'nin büyük bölümünde 21.45 yerine 19.00 ya da 20.00 daha doğru bir tercih olur. TFF, çocukları, gençleri sürekli maça davet ediyor ama 21.45'te başlayan bir maçın bitiş ve eve dönüş saatini de düşünürsek bu gençler ve çocuklar için gerçekçi bir söylem olmaktan uzak kalır.

Jorge Jesus’a flaş sözler! Fenerbahçeliler bu filmi daha önce gördü

LEVENT TÜZEMEN: Süper Lig, Premier Lig ve Ligue 1'in yayıncı kuruluşu aynı... Türkiye'de insanlar maçların 21.45'te başlamasından dolayı rahatsız. Su molaları, uzatmalarla birlikte maçlar 00.00'da bitiyor. İnsanlar evine gidemiyor. Sabah erken kalkma zorunluluğu olanlar da maçları stattan değil TV'den izliyor. Ne demek efendim; havalar sıcakmış. Bir örnek vereceğim: West Ham United-Manchester City maçı yerel saatle 16.30'da başladı. Tribündeki taraftarların kiminde şapka, kiminde de sıcaktan korunmak için maç kitapçığı vardı. İngiltere Futbol Federasyonu, 'Bu maç bu saatte oynanacak' diyor. TFF ise saatleri erkene çekmediği gibi bir iddiaya göre 'Yayıncı kuruluş böyle istiyor' diyerek işin içinden çıkmaya çalışıyor. Patron TFF mi, yoksa yayıncı kuruluş mu? Bu arada TFF maçlara gençlerin, çocukların getirilmesini öneriyor. Allah aşkına, maçın bittiği saatlerde o gençlerin çoğu uyuyor. Saatler acilen değişmeli.

Jorge Jesus’a flaş sözler! Fenerbahçeliler bu filmi daha önce gördü

ÖMER ÜRÜNDÜL: Bana göre yaz sezonunda lig erken başlasa da 21.45 maç başlangıcı doğru değil. Aralarında gençlerin ve aileleriyle maça gelen çocukların da olduğunu düşünürsek bunların evlerine dönüşleri gece yarısını buluyor. Ertesi gün iş günü de olduğu için zevkle gidilen maç, dönüşte tam bir işkenceye dönüyor. Ayrıca medyada da baskılarda zaman darlığından sıkıntı yaşanıyor. Bu duruma Avrupa'dan canlı örnek vermek gerekirse, Almanya'da 'Bundesliga 2'de öğlen 13 ve 14'te maçlar oynanıyor. Bu hafta başlayan 'Bundesliga 1'de de durum aynı şekilde. Erken saatlerde maçlar oynanıyor. Ayrıca Avrupa'da bugüne kadar görülmemiş yaz sıcakları var. Premier Lig ve Championship'te de durum aynı. Hatta öğlen 12'de bile maç oynanıyor. TFF tüm bunları göz önüne alarak hızlıca yeni bir formül üretmeli.

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