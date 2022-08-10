ÖMER ÜRÜNDÜL: Bana göre yaz sezonunda lig erken başlasa da 21.45 maç başlangıcı doğru değil. Aralarında gençlerin ve aileleriyle maça gelen çocukların da olduğunu düşünürsek bunların evlerine dönüşleri gece yarısını buluyor. Ertesi gün iş günü de olduğu için zevkle gidilen maç, dönüşte tam bir işkenceye dönüyor. Ayrıca medyada da baskılarda zaman darlığından sıkıntı yaşanıyor. Bu duruma Avrupa'dan canlı örnek vermek gerekirse, Almanya'da 'Bundesliga 2'de öğlen 13 ve 14'te maçlar oynanıyor. Bu hafta başlayan 'Bundesliga 1'de de durum aynı şekilde. Erken saatlerde maçlar oynanıyor. Ayrıca Avrupa'da bugüne kadar görülmemiş yaz sıcakları var. Premier Lig ve Championship'te de durum aynı. Hatta öğlen 12'de bile maç oynanıyor. TFF tüm bunları göz önüne alarak hızlıca yeni bir formül üretmeli.



