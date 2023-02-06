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Haberler Galeri Kaan Ayhan transferi sonrası o isimle ayrılık masada! 1-2 gün içinde...
Giriş Tarihi: 06.02.2023 13:51 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 13:56

Kaan Ayhan transferi sonrası o isimle ayrılık masada! 1-2 gün içinde...

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek içi harekete geçerken, bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncuları netleştirmeye çalışıyor. Ara transfer döneminde kadrosuna ilk olarak Kaan Ayhan'ı katan Sarı-kırmızılı ekip, Haris Seferovic ve Patrick Van Aanholt ile de yollarını ayırmıştı. Kaan Ayhan'ın kadroya katılmasıyla birlikte Galatsaray'da bir oyuncu daha gözden çıkarıldı. İşte o isim ve detaylar...

Kaan Ayhan transferi sonrası o isimle ayrılık masada! 1-2 gün içinde...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek içi harekete geçerken, bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncuları netleştirmeye çalışıyor. Ara transfer döneminde kadrosuna ilk olarak Kaan Ayhan'ı katan Sarı-kırmızılı ekip, Haris Seferovic ve Patric Van Aanholt ile de yollarını ayırmıştı. Kaan Ayhan'ın kadroya katılmasıyla birlikte Galatsaray'da bir oyuncu daha gözden çıkarıldı. İşte o isim ve detaylar...

Spor Toto Süper Lig'te son olarak Trabzonspor'u 2-1'lik skorla deviren Galatasaray 54 puanla zirvede yer alıyor.

Kaan Ayhan transferi sonrası o isimle ayrılık masada! 1-2 gün içinde...

Mücadeleye hızlı başlayan Trabzonspor, henüz 12. saniyede öne geçmeyi başarsa da maçtan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

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Kaan Ayhan transferi sonrası o isimle ayrılık masada! 1-2 gün içinde...

Golü yedikten sonra baskılı bir oyun sergileyen Galatasaray, 18. dakikada Dries Mertens'in attığı golle skoru 1-1'e getirmeyi başardı.

Kaan Ayhan transferi sonrası o isimle ayrılık masada! 1-2 gün içinde...

Dev derbide mücadelenin ilk yarısında baş gol olmazken, ilk devre 1-1'lik skorla sona erdi.

Kaan Ayhan transferi sonrası o isimle ayrılık masada! 1-2 gün içinde...

İkinci yarıya hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray, 51. dakikada penaltı kazandı. Penaltıya sebebiyet veren Trezeguet sarı kart görürken, topun başına gelen Mauro Icardi Uğurcan'ı ters köşeye yatırarak skoru 2-1'e getirdi ve maç bu skorla tamamlandı.

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