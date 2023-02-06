Kaan Ayhan transferi sonrası o isimle ayrılık masada! 1-2 gün içinde...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek içi harekete geçerken, bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncuları netleştirmeye çalışıyor. Ara transfer döneminde kadrosuna ilk olarak Kaan Ayhan'ı katan Sarı-kırmızılı ekip, Haris Seferovic ve Patric Van Aanholt ile de yollarını ayırmıştı. Kaan Ayhan'ın kadroya katılmasıyla birlikte Galatsaray'da bir oyuncu daha gözden çıkarıldı. İşte o isim ve detaylar...

Spor Toto Süper Lig'te son olarak Trabzonspor'u 2-1'lik skorla deviren Galatasaray 54 puanla zirvede yer alıyor.