Giriş Tarihi: 06.02.2023 13:51
Güncelleme Tarihi: 06.02.2023
13:56
Kaan Ayhan transferi sonrası o isimle ayrılık masada! 1-2 gün içinde...
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek içi harekete geçerken, bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncuları netleştirmeye çalışıyor. Ara transfer döneminde kadrosuna ilk olarak Kaan Ayhan'ı katan Sarı-kırmızılı ekip, Haris Seferovic ve Patrick Van Aanholt ile de yollarını ayırmıştı. Kaan Ayhan'ın kadroya katılmasıyla birlikte Galatsaray'da bir oyuncu daha gözden çıkarıldı. İşte o isim ve detaylar...