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Kadro dışı bırakılan 'den ilk açıklama

Yönetimi'nin kadro dışı bıraktığı , kendisi hakkında verilen karar için konuştu.

Giriş Tarihi: 06.10.2018 16:20 Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 16:21
Kadro dışı bırakılan Volkan Demirel'den ilk açıklama

Yıllardır 'nin saha içi ve dışında en etkili isimlerinden biri olan kaptan 'in kadro dışı bırakılması, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Kadro dışı bırakılan Volkan Demirel'den ilk açıklama

Konuyla ilgili Hürriyet'e konuşan , şu açıklamayı yaptı:

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Kadro dışı bırakılan Volkan Demirel'den ilk açıklama

"Hayırlısı olsun. Yönetimin bir bildiği vardır. Bana şu safhada konuşmak yakışmaz. Yaşadıklarımı ben bilirim."

Kadro dışı bırakılan Volkan Demirel'den ilk açıklama

Ali Koç yönetiminin Bursaspor'dan kaleci Harun Tekin'i transfer etmesi ve ardından sürekli ilk 11'de onun oynaması, Volkan'ın artık takımda düşünülmediği yorumlarına yol açmıştı.

Kadro dışı bırakılan Volkan Demirel'den ilk açıklama

Yönetim kanadından daha önce yapılan açıklamalarda da Volkan'ın 'deki son senesi olduğu dile getirilmişti.

Kadro dışı bırakılan Volkan Demirel'den ilk açıklama

2002-03 sezonundan bu yana 'de olan , futbolu bırakmak istediğini sıkça söylerken, yönetim cephesinden aksi yönde açılamalar geliyordu.

Kadro dışı bırakılan Volkan Demirel'den ilk açıklama

Ve cuma akşamı iki taraf ile ipler tamamen koptu. 'in macerası böyle bitti...

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