Kadro dışı kaldığını öğrenen Benzia çıldırdı! Fenerbahçe'de TFF'ye verilen 28 kişilik listeden çıkarılan ve ligin kalan maçlarında forma giyme şansını yitiren Yassine Benzia'nın haberi öğrenince şoke olduğu ve tepki gösterdiği yazdıldı. (Hürriyet) Giriş Tarihi: 06.02.2019 12:13 Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 12:24 Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na sezonun ikinci bölümü için bildireceği kadro listesi merakla bekleniyordu.
İlk aday, Göztepe maçının kadrosuna alınmayan, Tolgay takasında Beşiktaş'a gitmeyi kabul etmeyen Şener Özbayraklı olarak görülüyordu.
Ancak yeni transferler Tolgay Arslan ve Miha Zajc'in antrenmanlardaki performansının ardından Ersun Yanal bambaşka bir karar aldı.
Ersun Yanal, Yeni Malatya ve Göztepe maçlarında ilk 11'de görevlendirdiği
Yassine Benzia'yı dışarıda bıraktı.
İdman için tesislere geldiğinde listede yer almadığını öğrenen Cezayirli oyuncu şoke oldu.
Benzia, "Son 2 maçta 11'de oynadım. İyi de bir performans gösterdim. Nasıl böyle bir karar alındı, anlam veremiyorum" sözleriyle tepki gösterdi.
Kurallar gereği en fazla 28 oyuncuya yer verilebiliyor. 4'ü altyapıdan olmak üzere en az 14 yerlinin listede bulunması da zorunlu.
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