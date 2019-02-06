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Kadro dışı kaldığını öğrenen Benzia çıldırdı!

'de TFF'ye verilen 28 kişilik listeden çıkarılan ve ligin kalan maçlarında forma giyme şansını yitiren 'nın haberi öğrenince şoke olduğu ve tepki gösterdiği yazdıldı. (Hürriyet)

Giriş Tarihi: 06.02.2019 12:13 Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 12:24
Kadro dışı kaldığını öğrenen Benzia çıldırdı!

'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na sezonun ikinci bölümü için bildireceği kadro listesi merakla bekleniyordu.

Kadro dışı kaldığını öğrenen Benzia çıldırdı!

İlk aday, Göztepe maçının kadrosuna alınmayan, Tolgay takasında Beşiktaş'a gitmeyi kabul etmeyen Şener Özbayraklı olarak görülüyordu.

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Kadro dışı kaldığını öğrenen Benzia çıldırdı!

Ancak yeni transferler Tolgay Arslan ve Miha Zajc'in antrenmanlardaki performansının ardından Ersun Yanal bambaşka bir karar aldı.

Kadro dışı kaldığını öğrenen Benzia çıldırdı!

Ersun Yanal, Yeni Malatya ve Göztepe maçlarında ilk 11'de görevlendirdiği 'yı dışarıda bıraktı.

Kadro dışı kaldığını öğrenen Benzia çıldırdı!

İdman için tesislere geldiğinde listede yer almadığını öğrenen Cezayirli oyuncu şoke oldu.

Kadro dışı kaldığını öğrenen Benzia çıldırdı!

Benzia, "Son 2 maçta 11'de oynadım. İyi de bir performans gösterdim. Nasıl böyle bir karar alındı, anlam veremiyorum" sözleriyle tepki gösterdi.

Kadro dışı kaldığını öğrenen Benzia çıldırdı!

Kurallar gereği en fazla 28 oyuncuya yer verilebiliyor. 4'ü altyapıdan olmak üzere en az 14 yerlinin listede bulunması da zorunlu.

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