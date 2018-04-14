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3. Lig'e düştü

Giriş Tarihi: 14.04.2018 18:01 Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 18:02
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3. Lig'e düştü
Karşıyaka 3. Lig'e düştü

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 31. hafta maçında sahasında Ottocool Karamgümrük'e 1-0 mağlup olan , bitime 3 hafta kala TFF 3. Lig'e düştü.

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3. Lig'e düştü
Karşıyaka 3. Lig'e düştü

İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

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3. Lig'e düştü
Karşıyaka 3. Lig'e düştü

50. dakikada Burak Göksel'in golüyle öne geçen Ottocool Karagümrük, bu golle müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

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3. Lig'e düştü
Karşıyaka 3. Lig'e düştü

Öte yandan ve Nazilli Belediyespor ile ligde kalma mücadelesi veren Fethiyespor, İstanbul'da Silivrispor karşısında 2-0 galip gelince Karşıyaka'nın bitime 3 hafta kala TFF 3. Lig'e düşmesi kesinleşti.

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3. Lig'e düştü
Karşıyaka 3. Lig'e düştü

Bu sonuçlarla 21 puanda kalan , Silivrispor'un ardından ligden düşen ikinci ekip oldu.

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3. Lig'e düştü
Karşıyaka 3. Lig'e düştü

Süper Lig'de 16 sezon mücadele eden , daha önce profesyonel liglerin 3 kategoride oynandığı dönemde 1979-1980'de 3. Lig'de yer almıştı.

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3. Lig'e düştü
Karşıyaka 3. Lig'e düştü

Yeşil-kırmızılı ekip, 2015-2016 sezonunda Spor Toto 1. Lig'den düşmüştü.

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