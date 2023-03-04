Kayserispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, TOD TV’de mi şifresiz yayınlanacak? Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Giriş Tarihi: 04.03.2023 16:43 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 16:44

Süper Lig maçları ücretsiz yayınlanacak. 24. Haftada yer alan Fenerbahçe Kayserispor karşılaşması da şifresiz yayınlanacak maçlar arasında yer alıyor. Liderlik koltuğu için mücadele eden Jorje Jesus'lu sarı lacivertliler hazırlıklarını tamamladı. Taraftarlar, Kayserispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak araştırıyor. 48 puanla ikinci sırada yer alan Kanarya, liderlik için mücadeleyi sürdürüyor. TOD TV canlı maç izle araştırmaları başladı. Peki, Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, muhtemel 11'ler…