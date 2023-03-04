Kayserispor Fenerbahçe maçı şifresiz hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Lig Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı Beinsports 1 – TOD TV

Kayserispor Fenerbahçe maçı şifresiz canlı izle ekranı bugün yanıt arıyor. Bakan Kasapoğlu Omuz Omuza kampanyasında dediği gibi Süper Lig 2 hafta boyunca ücretsiz yayınlanacak. Kayserispor Fenerbahçe maçı şifresiz canlı yayın ekranı Beinsports 1 ve Tod TV üzerinden yayımlanacak. Omuz Omuza bağış kampanyasında 3-13 Mart arasında yayınlanacak müsabakaların şifresiz verileceği açıklandı. Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı üzerinden sporseverler yayını takip edebilir. İşte TOD TV ve Beinsports 1 canlı yayın ekranı