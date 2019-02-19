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'i salladı!

Ara transfer döneminin son gününde 'de 'in takımına kiralanan , performansıyla göz dolduruyor.

Giriş Tarihi: 19.02.2019 16:38 Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 16:44
Kerim Frei İsrail'i salladı!

Kerim Frei, Fulham'dan Beşiktaş'a geldiğinde büyük umutlar vaat ediyordu. Dikiş tutturamayıp Birmingham'a geri dönmek zorunda kalmıştı.

Kerim Frei İsrail'i salladı!

2017/18 sezonunun başında Başakşehir'e gelip yeniden doğuşunun sinyallerini verdi. Abdullah Avcı, ne zaman onu yedek kulübesinden oyuna alsa, mutlaka birini avlıyordu.

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Kerim Frei İsrail'i salladı!

Başakşehir kariyerinde ligde 3 golü var. Fenerbahçe'yi 90+3'te yıktı, Beşiktaş'a 89'da uyarı verdi, Galatasaray 5-1 geçilirken tabelada ismi yazıyordu.

Kerim Frei İsrail'i salladı!

2018/19 sezonu ise pek istediği gibi gitmedi. İlk 11'de sürekli forma şansı istiyordu ama Visca ile Elia'nın gerisinde kaldı. Robinho transferi sonrası çıkış vizesi istedi.

Kerim Frei İsrail'i salladı!

Ocak transfer döneminin son saatlerinde Maccabi Haifa ile kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Kerim Frei İsrail'i salladı!

Haifa ekibinde ilk 2 lig maçında sonradan oyuna girmişti, son oynanan Hapoel Hadera maçında ise ilk 11'deydi ve golünü de yazdı.

Kerim Frei İsrail'i salladı!

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