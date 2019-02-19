Kerim Frei İsrail'i salladı!

Ara transfer döneminin son gününde Medipol Başakşehir'de İsrail'in Maccabi Haifa takımına kiralanan Kerim Frei, performansıyla göz dolduruyor. Kerim Frei, Fulham'dan Beşiktaş'a geldiğinde büyük umutlar vaat ediyordu. Dikiş tutturamayıp Birmingham'a geri dönmek zorunda kalmıştı. 2017/18 sezonunun başında Başakşehir'e gelip yeniden doğuşunun sinyallerini verdi. Abdullah Avcı, ne zaman onu yedek kulübesinden oyuna alsa, mutlaka birini avlıyordu. Başakşehir kariyerinde ligde 3 golü var. Fenerbahçe'yi 90+3'te yıktı, Beşiktaş'a 89'da uyarı verdi, Galatasaray 5-1 geçilirken tabelada ismi yazıyordu. 2018/19 sezonu ise pek istediği gibi gitmedi. İlk 11'de sürekli forma şansı istiyordu ama Visca ile Elia'nın gerisinde kaldı. Robinho transferi sonrası çıkış vizesi istedi. Ocak transfer döneminin son saatlerinde Maccabi Haifa ile kiralık olarak sözleşme imzaladı. Haifa ekibinde ilk 2 lig maçında sonradan oyuna girmişti, son oynanan Hapoel Hadera maçında ise ilk 11'deydi ve golünü de yazdı. İsrail'in ONE adlı spor haber sitesi manşetine taşıdı: 'Frei, Haifa'yı fethetti!'