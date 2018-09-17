Konyaspor'dan Fenerbahçe taraftarına tepki

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup ederken karşılaşma sonrasında Atiker Konyaspor cephesinden Fenerbahçe taraftarına sert tepki geldi. Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'ye evinde 1-0 mağlup olan Atiker Konyaspor, maç sonrasında resmi internet sitesinden yayımladığı açıklama ile Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi. Sarı lacivertli taraftarların maç sonrasında stattaki pek çok eşyaya zarar verdiğini belirten Atiker Konyaspor, kontrol merkezinde çalışan taraftarlara da saldırıldığını belirtti. İşte yeşil beyazlı kulüpten yapılan o açıklama... Fenerbahçe taraftarı maçın ardından kendilerine ait bölümde yer alan çok sayıda koltuk, ayna, kapı, klozet ve çeşmeleri kırdı. Tuvaletleri, turnikeleri ve duvarları savaş alanına çevirdi. Öte yandan konuk ekip taraftarı tel örgü bariyerlerini kırarak kontrol merkezindeki çalışanlara saldırdı. Misafir takım taraftar grubunun tribünleri terk etmesinin ardından stat yetkililerimiz ve federasyon temsilcisi tarafından yapılan hasar tespiti sonrasında; tribündeki çok sayıdaki koltuk parçalanırken klozet kapakları, turnike bariyerleri ve ayna ve kapıların kırıldığı görüldü. Ayrıca pisuvarların kullanılmaz hale getirildiği, sabunlukların söküldüğü tespit edildi.