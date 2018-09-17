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Konyaspor'dan taraftarına tepki

, 'in 5. haftasında 'u 1-0 mağlup ederken karşılaşma sonrasında Atiker Konyaspor cephesinden Fenerbahçe taraftarına sert tepki geldi.

Giriş Tarihi: 17.09.2018 00:29 Güncelleme Tarihi: 17.09.2018 01:48
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Konyaspor'dan taraftarına tepki
Konyaspor'dan Fenerbahçe taraftarına tepki

'in 5. haftasında 'ye evinde 1-0 mağlup olan , maç sonrasında resmi internet sitesinden yayımladığı açıklama ile Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi.

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Konyaspor'dan taraftarına tepki
Konyaspor'dan Fenerbahçe taraftarına tepki

Sarı lacivertli taraftarların maç sonrasında stattaki pek çok eşyaya zarar verdiğini belirten , kontrol merkezinde çalışan taraftarlara da saldırıldığını belirtti.

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Konyaspor'dan taraftarına tepki
Konyaspor'dan Fenerbahçe taraftarına tepki

İşte yeşil beyazlı kulüpten yapılan o açıklama...

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Konyaspor'dan taraftarına tepki
Konyaspor'dan Fenerbahçe taraftarına tepki

taraftarı maçın ardından kendilerine ait bölümde yer alan çok sayıda koltuk, ayna, kapı, klozet ve çeşmeleri kırdı. Tuvaletleri, turnikeleri ve duvarları savaş alanına çevirdi.

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Konyaspor'dan taraftarına tepki
Konyaspor'dan Fenerbahçe taraftarına tepki

Öte yandan konuk ekip taraftarı tel örgü bariyerlerini kırarak kontrol merkezindeki çalışanlara saldırdı.

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Konyaspor'dan taraftarına tepki
Konyaspor'dan Fenerbahçe taraftarına tepki

Misafir takım taraftar grubunun tribünleri terk etmesinin ardından stat yetkililerimiz ve federasyon temsilcisi tarafından yapılan hasar tespiti sonrasında; tribündeki çok sayıdaki koltuk parçalanırken klozet kapakları, turnike bariyerleri ve ayna ve kapıların kırıldığı görüldü.

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Konyaspor'dan taraftarına tepki
Konyaspor'dan Fenerbahçe taraftarına tepki

Ayrıca pisuvarların kullanılmaz hale getirildiği, sabunlukların söküldüğü tespit edildi.

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