Konyaspor'dan Fenerbahçe taraftarına tepki

Misafir takım taraftar grubunun tribünleri terk etmesinin ardından stat yetkililerimiz ve federasyon temsilcisi tarafından yapılan hasar tespiti sonrasında; tribündeki çok sayıdaki koltuk parçalanırken klozet kapakları, turnike bariyerleri ve ayna ve kapıların kırıldığı görüldü.