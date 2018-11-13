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'dan açıklaması

Atiker Yönetimi, Teknik Direktör ile yolların ayrılmasının gerekçelerini açıkladı.

Giriş Tarihi: 13.11.2018 10:25 Güncelleme Tarihi: 13.11.2018 11:03
Konyaspor'dan Rıza Çalımbay açıklaması

Teknik direktör ile yolların ayrılmasının ardından Atiker Yönetim Kurulu bir araya geldi.

Konyaspor'dan Rıza Çalımbay açıklaması

Toplantı sonrası yapılan açıklamada ile yolların ayrılmasının nedeninin, 'un hedefleri konusunda aynı düşünce içinde olmamaktan kaynaklandığı belirtildi.

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Konyaspor'dan Rıza Çalımbay açıklaması

Sezon başında göreve getirilen teknik direktör ile yollarını ayıran Atiker 'da, yönetim kurulu dün akşam bir araya geldi.

Konyaspor'dan Rıza Çalımbay açıklaması

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

Konyaspor'dan Rıza Çalımbay açıklaması

"Bilindiği üzere yönetim kurulumuz yaptığı toplantı sonrası teknik direktör Sayın ile devam etmeme kararı almıştır."

Konyaspor'dan Rıza Çalımbay açıklaması

"Bu kararın alınmasındaki en büyük sebep sayın hocamızla Atiker 'un hedefleri konusunda aynı düşünce içinde olmamamız gelmektedir."

Konyaspor'dan Rıza Çalımbay açıklaması

"Atiker mevcut kadrosuyla sürekli şikayet konusu olacak ve küme düşmeme hedefine odaklanacak bir takım değildir."

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