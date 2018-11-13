Konyaspor'dan Rıza Çalımbay açıklaması

Atiker Konyaspor Yönetimi, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının gerekçelerini açıkladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu bir araya geldi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının nedeninin, Konyaspor'un hedefleri konusunda aynı düşünce içinde olmamaktan kaynaklandığı belirtildi. Sezon başında göreve getirilen teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Atiker Konyaspor'da, yönetim kurulu dün akşam bir araya geldi. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: 'Bilindiği üzere yönetim kurulumuz yaptığı toplantı sonrası teknik direktör Sayın Rıza Çalımbay ile devam etmeme kararı almıştır.' 'Bu kararın alınmasındaki en büyük sebep sayın hocamızla Atiker Konyaspor'un hedefleri konusunda aynı düşünce içinde olmamamız gelmektedir.' 'Atiker Konyaspor mevcut kadrosuyla sürekli şikayet konusu olacak ve küme düşmeme hedefine odaklanacak bir takım değildir.'