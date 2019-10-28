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- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında - maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 28.10.2019 10:04 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 10:11
Levent Tüzemen Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbide , konuk ettiği 'ı 1-0 yendi.

Levent Tüzemen Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı , - derbisini analiz etti. İşte Levent Tüzemen'in yazısı...

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Levent Tüzemen Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

'ın saha içi lideri yok. Babel ile Belhanda'nın pas tercihi nedeniyle birbirleriyle atışması "lider benim" tartışmasıdır. Çünkü son iki şampiyonlukta liderlik görevini Belhanda yapıyordu.

Levent Tüzemen Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

Onyekuru, Rodrigues gibi oyuncu modellerinden vazgeçip hep topu ayağına bekleyen Babel tipi oyuncu modeline geçmek 'ın kanatlardan hızlı atak yapma düşüncesini frenledi.

Levent Tüzemen Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

'daki bu çok başlılık maalesef "takım oyunu" uyumunu da engelliyor. İlk 20 dakikada önde basan 'a karşı Galatasaray kriz yaşadı.

Levent Tüzemen Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

Umut, Lens ve Diaby'nin vuruşlarını Muslera önledi. Luyindama ile Marcao'nun arkasına atılan uzun toplara koşan Umut tehlike yarattı.

Levent Tüzemen Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

Lemina'nın ve özellikle Feghouli'nin oyuna ağırlığını koyması 'ın önce dengeyi kurmasını sonra da hücuma çıkmasını sağladı.

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