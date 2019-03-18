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  • Levent Tüzemen, Bursaspor - Galatasaray maçını yorumladı

, - maçını yorumladı

SABAH Spor yazarı , ve arasında oynanan ve sarı kırmızılı takımın deplasmanda 3-2 kazandığı maçı yorumladı.

Giriş Tarihi: 18.03.2019 10:05 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 10:09
Levent Tüzemen, Bursaspor - Galatasaray maçını yorumladı

SABAH Spor yazarı , ve arasında oynanan ve sarı kırmızılı takımın deplasmanda 3-2 kazandığı maçı yorumladı.

Levent Tüzemen, Bursaspor - Galatasaray maçını yorumladı

'ın 2-0 geriye düştükten sonra 3-2 maçı kazanmasını kimse başarı öyküsü olarak adlandırmasın.

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Levent Tüzemen, Bursaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Başakşehir'in puan kaybettiği maçtan sonra Galatasaraylı oyuncuların Badou Ndiaye'nin golüne kadar etkisiz, silik ve coşkusuz bir futbol ortaya koymaları, şampiyonluğa oynayan bir takımın oyuncularına yakışmadı.

Levent Tüzemen, Bursaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Futbol hem takım hem de pozisyon oyunudur. Bireysel oynamaya çalışan , takım ruhundan uzaklaşmanın bedelini iki gol yiyerek gördü.

Levent Tüzemen, Bursaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Özellikle Belhanda-Feghouli ikilisinin kendilerinden başka oyuncu yokmuş gibi davranıp "Al Feghoulicim, ver Belhandacım" şeklinde sadece birbirleriyle yaptıkları paslaşmalar, 'ın oyun anlayışına darbe vurdu.

Levent Tüzemen, Bursaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Yenilen gollerde defansın büyük hatası vardı. Özellikle Luyindama'nın aşırı özgüvenli oynayıp riske girmek için çaba sarf etmesi, basit oynamayı tercih etmemesi, 'un pozisyon üretmesine neden oldu.

Levent Tüzemen, Bursaspor - Galatasaray maçını yorumladı

Onyekuru'nun destek vermediği Emre, tek başına kanadını savunmaya kalktı.

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