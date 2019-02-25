Türkiye'nin en iyi haber sitesi

: En kötüden çok kritik gol

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - maçını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 25.02.2019 11:15 Güncelleme Tarihi: 25.02.2019 11:24
Levent Tüzemen: En kötüden çok kritik gol

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında , Akhisaspor'u konuk etti. Mücadele sarı-kırmızılı takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Levent Tüzemen: En kötüden çok kritik gol

SABAH'ın usta kalemi zorlu mücadeleyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Levent Tüzemen'in yazısı...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Levent Tüzemen: En kötüden çok kritik gol

Diagne'nin sürpriz sakatlığı, 'ın oyun düzenine büyük zarar verdi. Mitroglou, defansın önünde pas istasyonu olamayınca Belhanda, Onyekuru ve Feghouli, kendi aralarında pas yapmak zorunda kalıyordu.

Levent Tüzemen: En kötüden çok kritik gol

Mitroglou'nun görüntüsü tükenmişlik sendromu sergiliyordu. 23. dakikada Feghouli'nin 'Al golü sen at' dercesine verdiği mükemmel pası, gol yapabilecek gücü bile yoktu.

Levent Tüzemen: En kötüden çok kritik gol

Terim'in ısrarla Mitroglou'yu oyunda tutmasını anlayamamıştım. Çünkü 'İlk değişiklik kim olur' diye sorsalardı, cevabım 'Mitroglou' olurdu.

Levent Tüzemen: En kötüden çok kritik gol

Diagne belki gol atmıyordu ama rakip savunmalara heybetiyle korku salıyor; Belhanda, Feghouli, Onyekuru üçlüsünün daha rahat oynamalarına yardımcı oluyordu.

Levent Tüzemen: En kötüden çok kritik gol

Ayrıca Galatasaraylı oyuncuların Diagne varmış gibi davranıp sağdan ve soldan yüksek ortalar yapmaları büyük bir taktiksel hataydı. Geriye yaslanan ve neredeyse topa dokunmayacak yüzdeyle oynayan Akhisar'ın savunması, bu yüksek topları kolay savuşturdu.

BİZE ULAŞIN