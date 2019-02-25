Levent Tüzemen: En kötüden çok kritik gol

Ayrıca Galatasaraylı oyuncuların Diagne varmış gibi davranıp sağdan ve soldan yüksek ortalar yapmaları büyük bir taktiksel hataydı. Geriye yaslanan ve neredeyse topa dokunmayacak yüzdeyle oynayan Akhisar'ın savunması, bu yüksek topları kolay savuşturdu.