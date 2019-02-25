Levent Tüzemen: En kötüden çok kritik gol

SABAH Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen bugünkü yazısında, Galatasaray - Akhisarspor maçını değerlendirdi. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Akhisaspor'u konuk etti. Mücadele sarı-kırmızılı takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. SABAH'ın usta kalemi Levent Tüzemen zorlu mücadeleyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Levent Tüzemen'in yazısı... Diagne'nin sürpriz sakatlığı, Galatasaray'ın oyun düzenine büyük zarar verdi. Mitroglou, defansın önünde pas istasyonu olamayınca Belhanda, Onyekuru ve Feghouli, kendi aralarında pas yapmak zorunda kalıyordu. Mitroglou'nun görüntüsü tükenmişlik sendromu sergiliyordu. 23. dakikada Feghouli'nin 'Al golü sen at' dercesine verdiği mükemmel pası, gol yapabilecek gücü bile yoktu. Terim'in ısrarla Mitroglou'yu oyunda tutmasını anlayamamıştım. Çünkü 'İlk değişiklik kim olur' diye sorsalardı, cevabım 'Mitroglou' olurdu. Diagne belki gol atmıyordu ama rakip savunmalara heybetiyle korku salıyor; Belhanda, Feghouli, Onyekuru üçlüsünün daha rahat oynamalarına yardımcı oluyordu. Ayrıca Galatasaraylı oyuncuların Diagne varmış gibi davranıp sağdan ve soldan yüksek ortalar yapmaları büyük bir taktiksel hataydı. Geriye yaslanan ve neredeyse topa dokunmayacak yüzdeyle oynayan Akhisar'ın savunması, bu yüksek topları kolay savuşturdu.