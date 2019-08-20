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  • Levent Tüzemen, Fenerbahçe - Gaziaşehir Gaziantep maçını yorumladı

, - Gaziaşehir Gaziantep maçını yorumladı

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yendi. SABAH Spor yazarı maçı yorumladı.

Giriş Tarihi: 20.08.2019 09:27 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 09:40
Levent Tüzemen, Fenerbahçe - Gaziaşehir Gaziantep maçını yorumladı

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yendi. SABAH Spor yazarı maçı yorumladı.

Levent Tüzemen, Fenerbahçe - Gaziaşehir Gaziantep maçını yorumladı

Fenerbahçeli oyuncuların kazanma coşkusu, isteği, oyun disiplinleri, saha içi yardımlaşmaları mükemmeldi.

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Levent Tüzemen, Fenerbahçe - Gaziaşehir Gaziantep maçını yorumladı

Vedat Muriqi, Rodrigues ve Moses'in savunmaya sık sık yardıma gelmeleri 'nin takım halinde hareket ettiğinin en belirgin özelliği idi.

Levent Tüzemen, Fenerbahçe - Gaziaşehir Gaziantep maçını yorumladı

özellikle ilk yarıda toplama takım görüntüsü veren ve acemiler mangasına benzeyen Gazişehir'e top bile göstermedi.

Levent Tüzemen, Fenerbahçe - Gaziaşehir Gaziantep maçını yorumladı

Hatta Gazişehirli oyuncuların Altay'ı tehdit edebilecek atakları dahi olmadı. Fenerbahçeli oyuncular topa ezici bir üstünlükle hakim oldular.

Levent Tüzemen, Fenerbahçe - Gaziaşehir Gaziantep maçını yorumladı

39 yaşındaki Emre'nin saha içi liderliği, oyun aklı 'nin yüzünü parlattı.

Levent Tüzemen, Fenerbahçe - Gaziaşehir Gaziantep maçını yorumladı

Gerçek şu: Tüm Fenerbahçeli futbolcular Emre'nin liderliğini benimsemişler. Atılan her golden sonra Emre'yi mutlaka sevinç yumağının içinde kucakladılar.

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