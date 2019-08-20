Levent Tüzemen, Fenerbahçe - Gaziaşehir Gaziantep maçını yorumladı

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yendi. SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen maçı yorumladı. Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yendi. SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen maçı yorumladı. Fenerbahçeli oyuncuların kazanma coşkusu, isteği, oyun disiplinleri, saha içi yardımlaşmaları mükemmeldi. Vedat Muriqi, Rodrigues ve Moses'in savunmaya sık sık yardıma gelmeleri Fenerbahçe'nin takım halinde hareket ettiğinin en belirgin özelliği idi. Fenerbahçe özellikle ilk yarıda toplama takım görüntüsü veren ve acemiler mangasına benzeyen Gazişehir'e top bile göstermedi. Hatta Gazişehirli oyuncuların Altay'ı tehdit edebilecek atakları dahi olmadı. Fenerbahçeli oyuncular topa ezici bir üstünlükle hakim oldular. 39 yaşındaki Emre'nin saha içi liderliği, oyun aklı Fenerbahçe'nin yüzünü parlattı. Gerçek şu: Tüm Fenerbahçeli futbolcular Emre'nin liderliğini benimsemişler. Atılan her golden sonra Emre'yi mutlaka sevinç yumağının içinde kucakladılar.