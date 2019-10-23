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- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 23.10.2019 10:11 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 10:20
Levent Tüzemen Galatasaray - Real Madrid maçını değerlendirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında , kendi sahasında İspanyol temsilcisi 'e 1-0 mağlup oldu.

Levent Tüzemen Galatasaray - Real Madrid maçını değerlendirdi

'e galibiyeti getiren golü 18'inci dakikada Kroos kaydetti. SABAH Gazetesi Yazarı , - Real Madrid maçını analiz etti. İşte Levent Tüzemen'in yazısı...

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Levent Tüzemen Galatasaray - Real Madrid maçını değerlendirdi

gibi bir takıma karşı bir yarıda 4 tane net pozisyona girip gol atamıyorsan ağlamayacaksın.

Levent Tüzemen Galatasaray - Real Madrid maçını değerlendirdi

, Brugge ve PSG maçlarında bulamadığı gol pozisyonlarını Real Madrid'e karşı yakaladı ve cömertçe harcadı.

Levent Tüzemen Galatasaray - Real Madrid maçını değerlendirdi

İlk 15 dakikada 2 tane Andone, bir de Babel karşı karşıya doğru vuruşlar yapamadı. Özellikle Andone'nin Real savunmasının arkasına yaptığı mükemmel koşudan sonra önündeki topu kalenin tavanına vurmayıp Courtois'a nişanlaması beceriksizlikti.

Levent Tüzemen Galatasaray - Real Madrid maçını değerlendirdi

R.Madrid güç kaybı yaşamış ama Zidane ile alıştığı pas oyunundan maç boyu vazgeçmedi. Real'in tüm ataklarında G.Saraylı oyuncuların yaptığı pas hataları başrolü oynadı.

Levent Tüzemen Galatasaray - Real Madrid maçını değerlendirdi

Hazard, Benzema, Rodrygo ve Kroos gibi top tekniği yüksek oyunculara Terim'in dediği gibi konfor alanında adım attırmayacaksın.

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