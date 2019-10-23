Levent Tüzemen Galatasaray - Real Madrid maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen bugünkü yazısında, Galatasaray - Real Madrid maçını kaleme aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray, kendi sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu. Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 18'inci dakikada Kroos kaydetti. SABAH Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray - Real Madrid maçını analiz etti. İşte Levent Tüzemen'in yazısı... Real Madrid gibi bir takıma karşı bir yarıda 4 tane net pozisyona girip gol atamıyorsan ağlamayacaksın. Galatasaray, Brugge ve PSG maçlarında bulamadığı gol pozisyonlarını Real Madrid'e karşı yakaladı ve cömertçe harcadı. İlk 15 dakikada 2 tane Andone, bir de Babel karşı karşıya doğru vuruşlar yapamadı. Özellikle Andone'nin Real savunmasının arkasına yaptığı mükemmel koşudan sonra önündeki topu kalenin tavanına vurmayıp Courtois'a nişanlaması beceriksizlikti. R.Madrid güç kaybı yaşamış ama Zidane ile alıştığı pas oyunundan maç boyu vazgeçmedi. Real'in tüm ataklarında G.Saraylı oyuncuların yaptığı pas hataları başrolü oynadı. Hazard, Benzema, Rodrygo ve Kroos gibi top tekniği yüksek oyunculara Terim'in dediği gibi konfor alanında adım attırmayacaksın.