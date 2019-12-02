Levent Tüzemen Trabzonspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen bugünkü yazısında, Trabzonspor - Galatasaray maçını kaleme aldı. Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Galatsaray ile 1-1 berabere kaldı. Bordo mavililer bu sonuçla ligdeki puanı 23'e, konuk ekip ise puanını 20'ye çıkardı. SABAH Gazetesi'nin usta kalemi Levent Tüzemen, Trabzonspor - Galatasaray maçını analiz etti. İşte Levent Tüzemen'in yazısı... Fatih Terim maçtan önce 'Ya kaybedip rakibi güçlendireceğiz ya da gelecek adına kendimizi bulacağız. Çünkü biz kalan 5 haftayı kazanmayı hedefliyoruz' dedi. Galatasaray'ın sezon başından beri büyük maçları kazanamama gibi bir defosu vardı. Sosa'lı, Sörloth'lu Trabzonspor maçın favorisi idi. İlk 45 dakikada iki takım da kontrollü oyunu tercih edince keyifsiz ve pozisyonsuz bir maç izledik. Sörloth'un golünden sonra Galatasaray iyi oynamak için mücadele etti. Trabzonspor'un gol sonrası panikle geriye yaslanması Galatasaray'ın baskı kurmasına neden oldu. Lemina ile Feghouli'nin yerlerine giren Seri-Jimmy Durmaz ikilisi Galatasaray'ın hücum anlamında öne doğru gitmesini sağladı. Galatasaray savunmasında riske giriyor ama önde pozisyon üretiyordu. İyi bir golcünün olmaması pozisyonların verimli olmasını engelliyordu.