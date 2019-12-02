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- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 02.12.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 10:17
Levent Tüzemen Trabzonspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 13'üncü haftasında , sahasında konuk ettiği Galatsaray ile 1-1 berabere kaldı. Bordo mavililer bu sonuçla ligdeki puanı 23'e, konuk ekip ise puanını 20'ye çıkardı.

Levent Tüzemen Trabzonspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi'nin usta kalemi , - maçını analiz etti. İşte Levent Tüzemen'in yazısı...

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Levent Tüzemen Trabzonspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Fatih Terim maçtan önce "Ya kaybedip rakibi güçlendireceğiz ya da gelecek adına kendimizi bulacağız. Çünkü biz kalan 5 haftayı kazanmayı hedefliyoruz" dedi.

Levent Tüzemen Trabzonspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

'ın sezon başından beri büyük maçları kazanamama gibi bir defosu vardı. Sosa'lı, Sörloth'lu maçın favorisi idi. İlk 45 dakikada iki takım da kontrollü oyunu tercih edince keyifsiz ve pozisyonsuz bir maç izledik.

Levent Tüzemen Trabzonspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Sörloth'un golünden sonra iyi oynamak için mücadele etti. 'un gol sonrası panikle geriye yaslanması Galatasaray'ın baskı kurmasına neden oldu.

Levent Tüzemen Trabzonspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Lemina ile Feghouli'nin yerlerine giren Seri-Jimmy Durmaz ikilisi 'ın hücum anlamında öne doğru gitmesini sağladı.

Levent Tüzemen Trabzonspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

savunmasında riske giriyor ama önde pozisyon üretiyordu. İyi bir golcünün olmaması pozisyonların verimli olmasını engelliyordu.

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