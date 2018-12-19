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: Umut verdiler

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - Keçiörengücü maçını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 19.12.2018 10:10 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 10:18
Levent Tüzemen: Umut verdiler

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalmasına rağmen ilk maçtaki 2-1'lik galibiyetin avantajıyla son 16 turuna yükseldi.

Levent Tüzemen: Umut verdiler

SABAH Gazetesi Yazarı , 'ın genç futbolcularının kupa maçındaki performansını kaleme aldı. İşte Levent Tüzemen'in yazısı...

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Levent Tüzemen: Umut verdiler

, turu geçti ama Keçiörengücü takımı, 90 dakika pozitif futbol oynayarak maça tempo ve keyif kattı. İki tarafın da ciddi pozisyonları vardı.

Levent Tüzemen: Umut verdiler

Muğdat, müthiş mücadele etti, kaçırdığı pozisyonlara rağmen kırılgan bir yapıya bürünmeyip sahanın her yerine bastı.

Levent Tüzemen: Umut verdiler

, tribünlerinde şöyle bir pankart asılı: "Bazen işler iyi gitmeyebilir, o zaman umutlar altyapıdan yeşerir."

Levent Tüzemen: Umut verdiler

Fatih Terim, genç oyunculara önem verir. Disiplin içinde mücadele eden gelişime açık isimlere formayı gözü kapalı giydirir.

Levent Tüzemen: Umut verdiler

Keçiören'in güzel oyununun yanı sıra Celil, Yunus ve Atalay performanslarıyla müthiş göz okşadı. Bu 3 oyuncu, iyi çalışır ve kendilerini geliştirirlerse Galatasaray'ın geleceğinde yer alırlar.

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