Levent Tüzemen: Umut verdiler

SABAH Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen bugünkü yazısında, Galatasaray - Keçiörengücü maçını değerlendirdi. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalmasına rağmen ilk maçtaki 2-1'lik galibiyetin avantajıyla son 16 turuna yükseldi. SABAH Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın genç futbolcularının kupa maçındaki performansını kaleme aldı. İşte Levent Tüzemen'in yazısı... Galatasaray, turu geçti ama Keçiörengücü takımı, 90 dakika pozitif futbol oynayarak maça tempo ve keyif kattı. İki tarafın da ciddi pozisyonları vardı. Muğdat, müthiş mücadele etti, kaçırdığı pozisyonlara rağmen kırılgan bir yapıya bürünmeyip sahanın her yerine bastı. Galatasaray, tribünlerinde şöyle bir pankart asılı: 'Bazen işler iyi gitmeyebilir, o zaman umutlar altyapıdan yeşerir.' Fatih Terim, genç oyunculara önem verir. Disiplin içinde mücadele eden gelişime açık isimlere formayı gözü kapalı giydirir. Keçiören'in güzel oyununun yanı sıra Celil, Yunus ve Atalay performanslarıyla müthiş göz okşadı. Bu 3 oyuncu, iyi çalışır ve kendilerini geliştirirlerse Galatasaray'ın geleceğinde yer alırlar.