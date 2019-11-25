Levent Tüzemen Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen bugünkü yazısında Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçını kaleme aldı. Süper Lig'in 12. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı 0-0 sona erdi. SABAH'ın usta kalemi Levent Tüzemen, Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçını analiz etti. İşte Levent Tüzemen'in yazısı... Malatya'da ilk yarı Premier Lig tadında bir mücadele izledik. Malatyaspor da Fenerbahçe de temposu yüksek süper bir futbol sergiledi. İki taraf da ciddi pozisyonlar buldu. Guilherme'yi golcüsü Jahovic'in arkasına monte eden Malatyaspor, sürekli Fenerbahçe savunmasının arkasına attığı uzun toplarla gol aradı. Kalesinde büyüyen Altay özellikle Jahovic'in gollük aşırtma vuruşunu doğru bir zamanlamayla kurtardı. Malatyaspor'da Bifouma sol kanattan yaptığı hızlı bindirmelerle Fenerbahçe kalesini gol için tehdit etti. Fenerbahçe'nin ilk 45'te penaltı dışında tek net pozisyonunda Alper'in mükemmel pasında Moses boş kaleye golü atamadı. Savunmayı takım halinde yapan ve hızlı oyundan taviz vermeyen Malatya ve Fenerbahçe, cesur futbol adına iki bekini sürekli hücuma kaldırdı.