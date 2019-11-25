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- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında - maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 25.11.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 10:48
Levent Tüzemen Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 12. haftasında BtcTurk - maçı 0-0 sona erdi.

Levent Tüzemen Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

SABAH'ın usta kalemi , - maçını analiz etti. İşte Levent Tüzemen'in yazısı...

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Levent Tüzemen Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Malatya'da ilk yarı Premier Lig tadında bir mücadele izledik. Malatyaspor da de temposu yüksek süper bir futbol sergiledi. İki taraf da ciddi pozisyonlar buldu.

Levent Tüzemen Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Guilherme'yi golcüsü Jahovic'in arkasına monte eden Malatyaspor, sürekli savunmasının arkasına attığı uzun toplarla gol aradı. Kalesinde büyüyen Altay özellikle Jahovic'in gollük aşırtma vuruşunu doğru bir zamanlamayla kurtardı.

Levent Tüzemen Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Malatyaspor'da Bifouma sol kanattan yaptığı hızlı bindirmelerle kalesini gol için tehdit etti.

Levent Tüzemen Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

'nin ilk 45'te penaltı dışında tek net pozisyonunda Alper'in mükemmel pasında Moses boş kaleye golü atamadı.

Levent Tüzemen Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Savunmayı takım halinde yapan ve hızlı oyundan taviz vermeyen Malatya ve , cesur futbol adına iki bekini sürekli hücuma kaldırdı.

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