Lille - Nantes maçında Yusuf Yazıcı'ya büyük sürpriz

Trabzonspor'dan Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı'yı ilk maçında büyük bir sürpriz yaşadı. İşte Lille - Nantes maçından kareler... Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, sahasında Nantes'i konuk etti. Mücadeleye Zeki Çelik ilk 11'de çıkarken, Yusuf Yazıcı ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Lille'nin Nantes'i konuk ettiği karşılaşmada Trabzonspor taraftarları da Yusuf Yazıcı'ya destek olmak için stadyumdaki yerlerini aldı. Lille kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Trabzonspor formalı bir grup taraftarın fotoğrafı yer alırken, fotoğrafın altına 'Yusuf Yazıcı, tribünlerde hoş bir karşılaşma ile ağırlandı' notu düşüldü. 19. dakikada Victor Osimhen'in golüyle Lille, Nantes karşısında 1-0 öne geçti. 51. dakikada gelişen Nantes hücumunda, ceza sahası dışından çekilen şutta top Zeki Çelik'e çarptı ve ağlara gitti. 1-1 80. dakikada sağ kanattan Zeki Çelik'in ortasında Victor Osimhen ceza sahasında topla buluştu sağ çaprazdan sert bir şutla kendisinin ve Lille'in ikinci golünü atarak takımını 2-1 öne geçirdi.