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- maçında 'ya büyük sürpriz

'dan Fransa Ligue 1 ekiplerinden 'e transfer olan 'yı ilk maçında büyük bir sürpriz yaşadı. İşte Lille - maçından kareler...

DHA Spor galerileri
Giriş Tarihi: 11.08.2019 17:04 Güncelleme Tarihi: 11.08.2019 18:06
Lille - Nantes maçında Yusuf Yazıcı'ya büyük sürpriz

Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği , sahasında 'i konuk etti.

Lille - Nantes maçında Yusuf Yazıcı'ya büyük sürpriz

Mücadeleye Zeki Çelik ilk 11'de çıkarken, ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

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Lille - Nantes maçında Yusuf Yazıcı'ya büyük sürpriz

'nin 'i konuk ettiği karşılaşmada Trabzonspor taraftarları da Yusuf Yazıcı'ya destek olmak için stadyumdaki yerlerini aldı.

Lille - Nantes maçında Yusuf Yazıcı'ya büyük sürpriz

kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, formalı bir grup taraftarın fotoğrafı yer alırken, fotoğrafın altına "Yusuf Yazıcı, tribünlerde hoş bir karşılaşma ile ağırlandı" notu düşüldü.

Lille - Nantes maçında Yusuf Yazıcı'ya büyük sürpriz

19. dakikada Victor Osimhen'in golüyle , karşısında 1-0 öne geçti.

Lille - Nantes maçında Yusuf Yazıcı'ya büyük sürpriz

51. dakikada gelişen hücumunda, ceza sahası dışından çekilen şutta top Zeki Çelik'e çarptı ve ağlara gitti. 1-1

Lille - Nantes maçında Yusuf Yazıcı'ya büyük sürpriz

80. dakikada sağ kanattan Zeki Çelik'in ortasında Victor Osimhen ceza sahasında topla buluştu sağ çaprazdan sert bir şutla kendisinin ve 'in ikinci golünü atarak takımını 2-1 öne geçirdi.

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