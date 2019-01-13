Lionel Messi bir kez daha tarihe geçti! Ronaldo'ya büyük fark

Barcelona'nın Eiabar'ı 3-0 mağlup ettiği maçta takımının ikinci golünü atan Arjantinli yıldız Lionel Messi adını bir kez daha tarihe yazdırdı. La Liga'da lider olan Barcelona, alt sıralardaki Eibar'ı yıldız futbolcuları Luis Suarez (2) ve Lionel Messi'nin golleriyle geçti. Maçın yıldızı olan Uruguaylı futbolcu Luis Suarez iki gol (Dk. 19 ve Dk. 59) ve bir asist ile oynadı. Katalan ekibinin takım kaptanı Messi ise 53. dakikada attığı golle, Barcelona formasıyla La Liga'daki 400. golünü kaydetti. 2004-2005 sezonundan bu yana bordo-mavili formayı giyen 31 yaşındaki Messi, La Liga'da toplam 435 maçta 400 gole ulaştı. Arjantinli futbolcu, La Liga tarihinin en fazla gol atan futbolcusu olarak ilk sırada bulunurken, onu şu anda İtalya'da Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo (292 maçta 311 gol) takip ediyor. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun kariyerinde 409 lig golü bulunurken Messi, 400 barajına Ronaldo'dan 63 maç daha az oynayarak ulaşmayı başardı.