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  • Lionel Messi bir kez daha tarihe geçti! Ronaldo'ya büyük fark

bir kez daha tarihe geçti! Ronaldo'ya büyük fark

'nın Eiabar'ı 3-0 mağlup ettiği maçta takımının ikinci golünü atan Arjantinli yıldız adını bir kez daha tarihe yazdırdı.

Giriş Tarihi: 13.01.2019 23:07 Güncelleme Tarihi: 13.01.2019 23:09
Lionel Messi bir kez daha tarihe geçti! Ronaldo'ya büyük fark
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Lionel Messi bir kez daha tarihe geçti! Ronaldo'ya büyük fark

'da lider olan , alt sıralardaki 'ı yıldız futbolcuları Luis Suarez (2) ve 'nin golleriyle geçti.

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Lionel Messi bir kez daha tarihe geçti! Ronaldo'ya büyük fark

Maçın yıldızı olan Uruguaylı futbolcu Luis Suarez iki gol (Dk. 19 ve Dk. 59) ve bir asist ile oynadı.

Lionel Messi bir kez daha tarihe geçti! Ronaldo'ya büyük fark

Katalan ekibinin takım kaptanı Messi ise 53. dakikada attığı golle, formasıyla 'daki 400. golünü kaydetti.

Lionel Messi bir kez daha tarihe geçti! Ronaldo'ya büyük fark

2004-2005 sezonundan bu yana bordo-mavili formayı giyen 31 yaşındaki Messi, 'da toplam 435 maçta 400 gole ulaştı.

Lionel Messi bir kez daha tarihe geçti! Ronaldo'ya büyük fark

Arjantinli futbolcu, tarihinin en fazla gol atan futbolcusu olarak ilk sırada bulunurken, onu şu anda İtalya'da Juventus forması giyen (292 maçta 311 gol) takip ediyor.

Lionel Messi bir kez daha tarihe geçti! Ronaldo'ya büyük fark

Portekizli yıldız 'nun kariyerinde 409 lig golü bulunurken Messi, 400 barajına Ronaldo'dan 63 maç daha az oynayarak ulaşmayı başardı.

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