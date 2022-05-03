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Haberler Galeri Liverpool ecel terlerine rağmen Villarreal’i yıktı! 12 dakika içinde her şey tersine döndü: Yıldız isim Drogba’yı geride bıraktı…
Giriş Tarihi: 03.05.2022 23:51 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 00:14

Liverpool ecel terlerine rağmen Villarreal’i yıktı! 12 dakika içinde her şey tersine döndü: Yıldız isim Drogba’yı geride bıraktı…

Son yılların en çekişmeli Şampiyonlar Ligi sezonlarından birisi olan 2021-2022 sezonunda, tarihi maçlar oynanmaya devam ediyor. İlk finalistin belli olduğu Liverpool - Villarreal eşleşmesinde İngiliz devi, 2-0 geriye düştüğü maçı 5-2 kazanarak finale yükseldi ve rakibini beklemeye geçti. İspanya'nın mütevazi takımına karşı maçın ilk yarısında ecel terleri döken Liverpool, ikinci yarıda ağırlığını ortaya koydu. Öte yandan Liverpool'un yıldız ismi, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Didier Drogba'yı geride bırakan istatistiğe imza attı.

Liverpool ecel terlerine rağmen Villarreal’i yıktı! 12 dakika içinde her şey tersine döndü: Yıldız isim Drogba’yı geride bıraktı…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon birbirinden heyecanlı maçlar futbolseverleri büyük bir keyif vermeye devam ediyor.

Liverpool ecel terlerine rağmen Villarreal’i yıktı! 12 dakika içinde her şey tersine döndü: Yıldız isim Drogba’yı geride bıraktı…

Şampiyonlar Ligi yarı finallerinde Liverpool - Villarreal eşleşmesinin kazananı İngiliz ekibi oldu ve finaldeki rakibini beklemeye başladı.

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Liverpool ecel terlerine rağmen Villarreal’i yıktı! 12 dakika içinde her şey tersine döndü: Yıldız isim Drogba’yı geride bıraktı…

Eşleşmenin ilk maçını Anfield Road'da 2-0 kazanan Liverpool, tarihe geçen rövanş maçında büyük zorluk yaşadı.

Liverpool ecel terlerine rağmen Villarreal’i yıktı! 12 dakika içinde her şey tersine döndü: Yıldız isim Drogba’yı geride bıraktı…

İkinci maça büyük üstünlükle gelen Liverpool, İspanyol ekibine karşı ilk yarıda adeta sahadan yok oldu.

Liverpool ecel terlerine rağmen Villarreal’i yıktı! 12 dakika içinde her şey tersine döndü: Yıldız isim Drogba’yı geride bıraktı…

Büyük bir özveri ve hırsla maça başlayan Villarreal, taraftarının da önemli desteğiyle maça çok hızlı girdi.

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