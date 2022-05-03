Giriş Tarihi: 03.05.2022 23:51 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 00:14

Liverpool ecel terlerine rağmen Villarreal’i yıktı! 12 dakika içinde her şey tersine döndü: Yıldız isim Drogba’yı geride bıraktı…

Son yılların en çekişmeli Şampiyonlar Ligi sezonlarından birisi olan 2021-2022 sezonunda, tarihi maçlar oynanmaya devam ediyor. İlk finalistin belli olduğu Liverpool - Villarreal eşleşmesinde İngiliz devi, 2-0 geriye düştüğü maçı 5-2 kazanarak finale yükseldi ve rakibini beklemeye geçti. İspanya'nın mütevazi takımına karşı maçın ilk yarısında ecel terleri döken Liverpool, ikinci yarıda ağırlığını ortaya koydu. Öte yandan Liverpool'un yıldız ismi, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Didier Drogba'yı geride bırakan istatistiğe imza attı.