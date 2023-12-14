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Haberler Galeri MAÇ TAKVİMİ 14 ARALIK 2023 PERŞEMBE: UEFA Avrupa Ligi'nde bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar
Giriş Tarihi: 14.12.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 10:30

MAÇ TAKVİMİ 14 ARALIK 2023 PERŞEMBE: UEFA Avrupa Ligi'nde bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

Bugünkü maçlar için araştırmalar başladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6. hafta heyecanı başlıyor. Gönül verdikleri takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?'' sorularını gündeme taşıdı. Bilindiği üzere ülkemizi Avrupa arenasında bu yıl Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş temsil ediyor. Bu kapsamda ise bu akşam oynanacak mücadeleleri merak eden sporseverler 14 Aralık 2023 maç takvimi araştırması yapıyor. İşte, 14 Aralık 2023 Perşembe bugünkü maçlar listesi ile Konferans Ligi maç programı…

Maç takvimi 14 Aralık 2023 Perşembe: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

14 Aralık 2023 Perşembe maç takvimi kontrol ediliyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi 6. hafta maçları bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Nefes kesen karşılaşmaları kaçırmak istemeyen sporseverler ''Bugün hangi maçlar var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Futbolseverler, Avrupa arenasında mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı yalnız bırakmak istemiyor. Bu kapsamda günün maç programı ve canlı maç izle ekranı yoğun olarak araştırılıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 14 Aralık 2023 maç takvimi ile bugünkü maçlar…

Maç takvimi 14 Aralık 2023 Perşembe: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

14 ARALIK 2023 PERŞEMBE MAÇ TAKVİMİ | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Avrupa Konferans Ligi maç programı

20:45 Fenerbahçe FC Spartak Trnava

20:45 Legia Varşova - AZ Alkmaar

20:45 Zrinjski - Aston Villa

20:45 Genk - Cukaricki

20:45 Ferencvaros - Fiorentina

20:45 PAOK - HJK Helsinki

20:45 Aberdeen - E. Frankfurt

20:45 Ludogorets - Nordsjaelland

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Maç takvimi 14 Aralık 2023 Perşembe: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

23:00 Lille - KÍ

23:00 Slovan - Olimpija

23:00 M. Tel Aviv - Gent

23:00 Zorya - Breidablik

23:00 Viktoria Plzeň - Astana

23:00 Dinamo Zagreb - Ballkani

23:00 FC Lugano Beşiktaş

23:00 Club Brugge - Bodo/Glimt

Maç takvimi 14 Aralık 2023 Perşembe: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

UEFA Avrupa Ligi

20:45 Union Saint-Gilloise Liverpool

20:45 LASK Toulouse FC

20:45 Stade Rennais Villarreal

20:45 Panathinaikos Athens Maccabi Haifa FC

20:45 AS Roma FC Sheriff Tiraspol

20:45 SK Slavia Prag Servette Geneva

20:45 Bayer Leverkusen Molde FK

20:45 Karabağ FK Hacken Gothenburg

Maç takvimi 14 Aralık 2023 Perşembe: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

23:00 West Ham United FC Freiburg

23:00 Olympiacos Piraeus FK TSC Backa Topola

23:00 Ajax Amsterdam AEK Athens

23:00 Brighton & Hove Albion FC Marsilya

23:00 Real Betis Sevilla Glasgow Rangers

23:00 Aris Limassol Sparta Prague

23:00 Sporting Lisbon Sturm Graz

23:00 RKS Rakow Czestochowa Atalanta BC

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