Manchester City - Real Madrid maçı canlı izle! Manchester City - Real Madrid maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde rövanş karşılaşmaları oynanıyor. Geçtiğimiz yılın şampiyonu Manchester City, Real Madrid'i ağırlıyor. Futbolseverler Manchester City - Real Madrid maçı canlı izle ekranı başında yerini aldı. İlk karşılaşmada 3-3 berabere kalan iki takım da yarı finale adını yazdırmaya çalışıyor. Arda Güler transferi ardından ülkemizde radara giren karşılaşmalar Exxen veya TV8,5 ekranlarına yayımlanıyor. Peki; Manchester City - Real Madrid maçı şifresiz mi, hangi kanalda? İşte, detaylar...