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Haberler Galeri Manchester City - Real Madrid maçı canlı izle! Manchester City - Real Madrid maçı şifresiz mi, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 17.04.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 11:36

Manchester City - Real Madrid maçı canlı izle! Manchester City - Real Madrid maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde rövanş karşılaşmaları oynanıyor. Geçtiğimiz yılın şampiyonu Manchester City, Real Madrid'i ağırlıyor. Futbolseverler Manchester City - Real Madrid maçı canlı izle ekranı başında yerini aldı. İlk karşılaşmada 3-3 berabere kalan iki takım da yarı finale adını yazdırmaya çalışıyor. Arda Güler transferi ardından ülkemizde radara giren karşılaşmalar Exxen veya TV8,5 ekranlarına yayımlanıyor. Peki; Manchester City - Real Madrid maçı şifresiz mi, hangi kanalda? İşte, detaylar...

Manchester City - Real Madrid maçı canlı izle! Manchester City - Real Madrid maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

Manchester City - Real Madrid maçı canlı izle başlıklı araştırmalar hız kazandı. Heyecanlı mücadeleyi takip etmek isteyen Haaland, Foden, Rodri, Bellingham, Arda Güler gibi futbolcuların hayranları ekran başında yerini aldı. Maçın ilk 11 kadrosu yanı sıra canlı yayın kanalı da gündemde. Peki; Manchester City - Real Madrid maçı şifresiz mi, Exxen'de mi TV8,5'ta mı?

Manchester City - Real Madrid maçı canlı izle! Manchester City - Real Madrid maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 3-3 berabere kalan Manchester City ve Real Madrid 17 Nisan Çarşamba TSİ 22.00'de karşı karşıya geliyor.

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Manchester City - Real Madrid maçı canlı izle! Manchester City - Real Madrid maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?

Heyecanlı mücadele Exxen platformundan takip edilecek.

Manchester City - Real Madrid maçı canlı izle! Manchester City - Real Madrid maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE

Maçın canlı yayını için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.exxen.com/tr

Manchester City - Real Madrid maçı canlı izle! Manchester City - Real Madrid maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

İŞTE REAL MADRİD'İN KAMP KADROSU

Lunin, Kepa, Fran, Carvajal, Militao, Nacho, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Rudiger, Mendy, Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Ceballos, Arda Güler, Vini Jr., Rodrygo, Joselu, Brahim.

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