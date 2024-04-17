Manchester City - Real Madrid maçı canlı izle! Manchester City - Real Madrid maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

Manchester City - Real Madrid maçı canlı izle başlıklı araştırmalar hız kazandı. Heyecanlı mücadeleyi takip etmek isteyen Haaland, Foden, Rodri, Bellingham, Arda Güler gibi futbolcuların hayranları ekran başında yerini aldı. Maçın ilk 11 kadrosu yanı sıra canlı yayın kanalı da gündemde. Peki; Manchester City - Real Madrid maçı şifresiz mi, Exxen'de mi TV8,5'ta mı?