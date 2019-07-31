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'te heyecanı!

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), 2019 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11'inci ayağının 12-15 Eylül tarihleri arasında, üst üste ikinci kez olmak üzere, bu yıl da Marmaris'te yapılacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 31.07.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 10:22
Marmaris'te Dünya Ralli Şampiyonası heyecanı!

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), 2019 'nın (WRC) 11'inci ayağının 12-15 Eylül tarihleri arasında, üst üste ikinci kez olmak üzere, bu yıl da 'te yapılacağını duyurdu.

Marmaris'te Dünya Ralli Şampiyonası heyecanı!

Organizasyon detayları ve akreditasyonla ilgili toplantı, 'teki bir otelde yerel ve ulusal medya temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Organizasyonun basın toplantısına Başkanı Eren Üçlertoprağı, Başkan Yardımcısı Nisa Ersoy ve Türkiye Yarışma Direktörü Murat Kaya katıldı.

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Marmaris'te Dünya Ralli Şampiyonası heyecanı!

Geçen yıl aynı organizasyona çok başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Başkanı Eren Üçlertoprağı, "Yapılan 13 yarış içinde Türkiye Rallisi 3'üncü yarış seçildi. Onursal başkanımız Serkan Yazıcı liderliğinde geçen yıl ilki düzenlenen ralli 155 ülkede 850 milyon izleyiciye ulaştı. Hem Türkiye hem de Marmaris ekonomisine büyük katkısı oldu. Şu anda Marmaris'te sadece ralli için konaklama tesislerine 2 binin üzerinde ön rezervasyon yapıldı. Geçen yıl olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ve teşrifiyle yine anlamlı bir yarışma olacaktır" dedi.

Marmaris'te Dünya Ralli Şampiyonası heyecanı!

Türkiye'nin 'nın en çevreci ayağı olduğunu vurgulayan Başkan Yardımcısı Nisa Ersoy, "Geçen yıl çevrenin korunmasında ve atıkların geri dönüşümünde büyük katkı sağladık. Rallimizde 22 ton ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırıldı. Bu yıl daha çevreci olma yolunda yeni adımlar atılacak. Gönüllü çevreciler 3 gün boyunca bilinçlendirme etkinlikleri yapacak. Rallinin son gününün 15 Eylül Dünya Çevre Günü'ne denk gelmesiyle özel çevre projelerimizi hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Marmaris'te Dünya Ralli Şampiyonası heyecanı!

Yarışmanın direktörü Murat Kaya ise bu yıl etaplarda değişiklik yapacaklarını belirterek, "Vatandaşların yarışı daha yakın seyretmelerini sağlayacak alanlar oluşturacağız. Bu alanlara gelen izleyicilerin yeme ve içme gibi ihtiyaçlarını sağlayacak yerler bulunacak. Güvenlik nedeniyle Marmaris ilçesinin Karacasöğüt Mahallesi'ndeki Ovacık etabını çıkartıp yerine Datça Kızlan mevkii etabını devreye aldık. Çiçekli etabını da ters yöne çevirdik. Muğla'nın Ula ilçesi etabını kısaltarak daha kopmakt hale getirdik. 12 Eylül'de Yat Limanı'nda başlayacak ralli; İçmeler, Çetibeli, Ula, Yeşilbelde, Datça, Kızlan, Gökçe, Çiçekli ve Marmaris etapları ile Asparan mevkiinde son bulacak" dedi.

Marmaris'te Dünya Ralli Şampiyonası heyecanı!
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Marmaris'te Dünya Ralli Şampiyonası heyecanı!
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