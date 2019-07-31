Marmaris'te Dünya Ralli Şampiyonası heyecanı!

Geçen yıl aynı organizasyona çok başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptıklarını söyleyen TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, "Yapılan 13 yarış içinde Türkiye Rallisi 3'üncü yarış seçildi. Onursal başkanımız Serkan Yazıcı liderliğinde geçen yıl ilki düzenlenen ralli 155 ülkede 850 milyon izleyiciye ulaştı. Hem Türkiye hem de Marmaris ekonomisine büyük katkısı oldu. Şu anda Marmaris'te sadece ralli için konaklama tesislerine 2 binin üzerinde ön rezervasyon yapıldı. Geçen yıl olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ve teşrifiyle yine anlamlı bir yarışma olacaktır" dedi.