Marmaris'te Dünya Ralli Şampiyonası heyecanı!

Yarışmanın direktörü Murat Kaya ise bu yıl etaplarda değişiklik yapacaklarını belirterek, "Vatandaşların yarışı daha yakın seyretmelerini sağlayacak alanlar oluşturacağız. Bu alanlara gelen izleyicilerin yeme ve içme gibi ihtiyaçlarını sağlayacak yerler bulunacak. Güvenlik nedeniyle Marmaris ilçesinin Karacasöğüt Mahallesi'ndeki Ovacık etabını çıkartıp yerine Datça Kızlan mevkii etabını devreye aldık. Çiçekli etabını da ters yöne çevirdik. Muğla'nın Ula ilçesi etabını kısaltarak daha kopmakt hale getirdik. 12 Eylül'de Yat Limanı'nda başlayacak ralli; İçmeler, Çetibeli, Ula, Yeşilbelde, Datça, Kızlan, Gökçe, Çiçekli ve Marmaris etapları ile Asparan mevkiinde son bulacak" dedi.