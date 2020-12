BARÇA BENİM HER ŞEYİM

Barcelona benim hayatım, bana her şeyi verdi. Arjantin'de yaşadığımdan daha uzun süre burada yaşadım. Her şeyi burada öğrendim. Bu kulüp, bir oyuncu ve insan olarak beni ben yapan kulüp. Barcelona, finansal olarak çok zor durumda, herkes için zor bir durum. Daha önce alışık olduğumuz noktaya geri dönmek çok zorlayıcı olacak.