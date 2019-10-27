Mesut Özil'in transferi için bomba iddia! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Eski İngiliz futbolcu Joe Cole, geleceği tartışma konusu olan Mesut Özil için, Arsenal'in yıldız futbolcuyu Galatasaray veya Fenerbahçe'ye gönderme planının olduğunu iddia etti. İngiliz futbolunun önemli isimlerinden Joe Cole, BT Sport'ta yayınlanan programda Mesut Özil ile ilgili teorisini dile getirdi. İşte Joe Cole'un Mesut Özil'le ilgili komplo teorisi: 'Unai Emery, gerçekten Mesut Özil'i beğenmiyor mu sanıyorsunuz. Mesut Özil'in yeteneklerinden, yapabileceklerinden ve yaptıklarından şüphe mi duyuyorsunuz.' 'Zamanında, Mesut Özil'i de diğer yıldızları gibi kaybetmekten korktular ve bu panikle çok fazla maaş ödediler.' 'Şimdiyse bu maaşı ödemek istemiyorlar. Bu kadar yüksek maaş verdiğiniz oyuncuyu ise şimdi oynatmak istemiyorsunuz. Tam bir kedi - fare durumu yaşanıyor.' 'GALATASARAY YA DA FENERBAHÇE' 'Emery, her ne kadar alınan bu kararı beğenmese de Mesut Özil, yönetim tarafından kadroya aldırılmıyor.' 'Devre arasında Galatasaray veya Fenerbahçe'ye gitmesini, maaş yükünden kurtulmayı umuyorlar.'