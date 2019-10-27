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  • Mesut Özil'in transferi için bomba iddia! Galatasaray ve Fenerbahçe...

'in transferi için bomba iddia! ve ...

Eski İngiliz futbolcu Joe Cole, geleceği tartışma konusu olan için, 'in yıldız futbolcuyu veya 'ye gönderme planının olduğunu iddia etti.

Giriş Tarihi: 27.10.2019 15:43 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019 15:49
Mesut Özil'in transferi için bomba iddia! Galatasaray ve Fenerbahçe...

İngiliz futbolunun önemli isimlerinden Joe Cole, BT Sport'ta yayınlanan programda ile ilgili teorisini dile getirdi.

Mesut Özil'in transferi için bomba iddia! Galatasaray ve Fenerbahçe...

İşte Joe Cole'un 'le ilgili komplo teorisi:

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Mesut Özil'in transferi için bomba iddia! Galatasaray ve Fenerbahçe...

"Unai Emery, gerçekten 'i beğenmiyor mu sanıyorsunuz. Mesut Özil'in yeteneklerinden, yapabileceklerinden ve yaptıklarından şüphe mi duyuyorsunuz."

Mesut Özil'in transferi için bomba iddia! Galatasaray ve Fenerbahçe...

"Zamanında, 'i de diğer yıldızları gibi kaybetmekten korktular ve bu panikle çok fazla maaş ödediler."

Mesut Özil'in transferi için bomba iddia! Galatasaray ve Fenerbahçe...

"Şimdiyse bu maaşı ödemek istemiyorlar. Bu kadar yüksek maaş verdiğiniz oyuncuyu ise şimdi oynatmak istemiyorsunuz. Tam bir kedi - fare durumu yaşanıyor."

Mesut Özil'in transferi için bomba iddia! Galatasaray ve Fenerbahçe...

" YA DA "

"Emery, her ne kadar alınan bu kararı beğenmese de , yönetim tarafından kadroya aldırılmıyor."

Mesut Özil'in transferi için bomba iddia! Galatasaray ve Fenerbahçe...

"Devre arasında veya 'ye gitmesini, maaş yükünden kurtulmayı umuyorlar."

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