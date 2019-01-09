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Milan'dan 'a iki

çalışmalarını sürdüren , Burak Yılmaz ve Nicolas Isimat Mirin transferleriyle golcü ve stoper açıklarını kapatmıştı. Orta sahaya da takviye yapmayı düşünen siyah beyazlılar Milan'dan iki futbolcunun transferini bitirmek üzere...

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Giriş Tarihi: 09.01.2019 09:52 Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 09:59
Milan'dan Beşiktaş'a iki transfer

Ara döneminin hızlı takımlarından ile ilgili dün iki müjdeli haber birden geldi.

Milan'dan Beşiktaş'a iki transfer

Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte İtalya'ya giden Başkan Fikret Orman'ın burada Milan'ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu 'in transferinde mutlu sona ulaştığı ileri sürüldü.

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Milan'dan Beşiktaş'a iki transfer

Milan yönetiminin onayının ardından Milano'da Halilovic'in menajerleriyle bir araya gelen siyah-beyazlı kulübün başkanı Orman transferi bitirdi.

Milan'dan Beşiktaş'a iki transfer

Mirsad Türkcan'ın da yer aldığı görüşmesinde 'in kiralandığı dile getirildi.

Milan'dan Beşiktaş'a iki transfer

Milan yönetimiyle yaptığı görüşmede iyi bir iletişim kuran Başkan Fikret Orman'ın Hırvat yıldızın 1.5 yıllık kiralanması konusunda İtalyanlar ile anlaştığı bildirildi.

Milan'dan Beşiktaş'a iki transfer

18 Haziran 1996 yılında Hırvatistan'da dünyaya gelen Halilovic, ilk olarak Dinamo Zagreb'de yıldızını parlattı.

Milan'dan Beşiktaş'a iki transfer

BARÇA'DA OYNADI

Burada gösterdiği etkili futbolla Barcelona'nın dikkatini çeken ve İspanya'ya giden Halilovic, sonra 5 milyon euro'ya Hamburg'a giti.

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