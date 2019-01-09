Milan'dan Beşiktaş'a iki transfer

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Burak Yılmaz ve Nicolas Isimat Mirin transferleriyle golcü ve stoper açıklarını kapatmıştı. Orta sahaya da takviye yapmayı düşünen siyah beyazlılar Milan'dan iki futbolcunun transferini bitirmek üzere... Ara transfer döneminin hızlı takımlarından Beşiktaş ile ilgili dün iki müjdeli haber birden geldi. Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte İtalya'ya giden Başkan Fikret Orman'ın burada Milan'ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Alen Halilovic'in transferinde mutlu sona ulaştığı ileri sürüldü. Milan yönetiminin onayının ardından Milano'da Halilovic'in menajerleriyle bir araya gelen siyah-beyazlı kulübün başkanı Orman transferi bitirdi. Mirsad Türkcan'ın da yer aldığı transfer görüşmesinde Alen Halilovic'in kiralandığı dile getirildi. Milan yönetimiyle yaptığı görüşmede iyi bir iletişim kuran Başkan Fikret Orman'ın Hırvat yıldızın 1.5 yıllık kiralanması konusunda İtalyanlar ile anlaştığı bildirildi. 18 Haziran 1996 yılında Hırvatistan'da dünyaya gelen Halilovic, ilk olarak Dinamo Zagreb'de yıldızını parlattı. BARÇA'DA OYNADI Burada gösterdiği etkili futbolla Barcelona'nın dikkatini çeken ve İspanya'ya giden Halilovic, sonra 5 milyon euro'ya Hamburg'a giti.