Milli Takım'ın yeni kahramanı Emre Akbaba'yı yakından tanıyalım

Fransa doğumlusun ama eldeki kayıtlarda Fransa'daki futbol geçmişin yer almıyor. Seni daha yakından tanımak adına en başa gidelim ve hem seni hem de aileni tanıyalım. Bize Fransa'ya neden ve nereden göç ettiğinizi, annenin, babanın ne iş yaptığını anlatır mısın?

Annem de babam da Bitlis Adilcevazlı. Ben doğmadan önce çalışmak için Fransa'ya gitmişler. Ben de Paris'te doğup büyüdüm. Babam stilist; bir terzi dükkanı var. Annem de arada ona yardım ediyor. Dört kardeşiz. İki ablam, bir kardeşim var. Ablalarımın biri Türkiye'ye döndü, burada yaşıyor. Ben de 18 yaşında futbolcu olmak için tek başıma Türkiye'ye geldim. Fransa'da hiç profesyonel olmamış, hep amatör takımlarda oynamıştım. Mehmet Özdilek döneminde Antalyaspor'a geldiğimde profesyonel sözleşme imzaladım ama kampta bir baygınlık geçirdim. Bunun üzerine Fransa'ya dönmek zorunda kaldım.

