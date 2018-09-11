Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'ın yeni kahramanı 'yı yakından tanıyalım

A 'ın deplasmanda 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandığı İsveç maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Galatasaraylı , TFF Tam Saha dergisine verdiği röportajda kendisi hakkında bilinmeyenleri anlatmıştı. İşte o röportajdan dikkat çekenler...

Giriş Tarihi: 11.09.2018 10:45 Güncelleme Tarihi: 11.09.2018 10:56
  • 1
  • 22
'ın yeni kahramanı 'yı yakından tanıyalım
Milli Takım'ın yeni kahramanı Emre Akbaba'yı yakından tanıyalım

Adilcevazlı bir ailenin Paris'te doğan çocuğu, futbol çizgisini Aytemiz Alanyaspor'la birleştirip sürekli yukarı tırmandı. Alanyaspor'da onca yabancının arasında bir yıldız gibi parlayan ve Millî Takım'daki ilk maçında golle tanışan 25 yaşındaki 10 numara, futbol ahlâkının ipuçlarını da "Top rakipteyken benim seyretmem mümkün değil. Mutlaka top kapma mücadelesinin içinde yer alırım, aksi durumda kendimi kötü hissederim. Sahada yürüyen bir oyuncu olamam. Bunu kendi adıma hem arkadaşlarıma saygısızlık hem de egoistçe bir tutum olarak görürüm" sözleriyle veriyor.

  • 2
  • 22
'ın yeni kahramanı 'yı yakından tanıyalım
Milli Takım'ın yeni kahramanı Emre Akbaba'yı yakından tanıyalım

Çok değil, 4-5 yıl önce 3. Lig'de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor forması giyen bir oyuncuyken bugün A Millî Takım kadrosunda olmanın hayallerini kuruyor muydun?
O dönemde 3. Lig'e Süper Lig takımı Antalyaspor'dan gitmiştim. Bana "Yarım sezon oynayıp devre arasında geri geleceksin" demişlerdi. Dolayısıyla Millî Takım gönlümün bir köşesinde vardı ama uzak bir hedefti tabiî. Öncelikli hedefim Süper Lig'de oynamaktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 22
'ın yeni kahramanı 'yı yakından tanıyalım
Milli Takım'ın yeni kahramanı Emre Akbaba'yı yakından tanıyalım

Fransa doğumlusun ama eldeki kayıtlarda Fransa'daki futbol geçmişin yer almıyor. Seni daha yakından tanımak adına en başa gidelim ve hem seni hem de aileni tanıyalım. Bize Fransa'ya neden ve nereden göç ettiğinizi, annenin, babanın ne iş yaptığını anlatır mısın?

Annem de babam da Bitlis Adilcevazlı. Ben doğmadan önce çalışmak için Fransa'ya gitmişler. Ben de Paris'te doğup büyüdüm. Babam stilist; bir terzi dükkanı var. Annem de arada ona yardım ediyor. Dört kardeşiz. İki ablam, bir kardeşim var. Ablalarımın biri Türkiye'ye döndü, burada yaşıyor. Ben de 18 yaşında futbolcu olmak için tek başıma Türkiye'ye geldim. Fransa'da hiç profesyonel olmamış, hep amatör takımlarda oynamıştım. Mehmet Özdilek döneminde Antalyaspor'a geldiğimde profesyonel sözleşme imzaladım ama kampta bir baygınlık geçirdim. Bunun üzerine Fransa'ya dönmek zorunda kaldım.

  • 4
  • 22
'ın yeni kahramanı 'yı yakından tanıyalım
Milli Takım'ın yeni kahramanı Emre Akbaba'yı yakından tanıyalım

Geçmiş olsun. Bu rahatsızlık daha sonra da tekrarladı mı?

Hayır, hayır. Belki hava değişikliğine bağlı bir rahatsızlıktı. Sonrasında bir daha yaşamadım. Ama Antalyaspor'dan ayrılıp tekrar Fransa'ya dönmek zorunda kaldım. Fransa'daki takımımda U19 Ligi'nde oynuyordum ve oldukça da başarılıydık. Paris Ligi'nde final oynamıştık. Geri döndüğümde başka bir takımda oynadım ve ertesi sezon yine Antalyaspor'a geldim. Ama bu defa benimle amatör sözleşme imzaladılar ve A2 takımında oynamaya başladım. Antalya'ya imza için babamla gelmiştim. Bana amatör sözleşme imzalatacaklarını öğrenince kararsız kalmıştım. Ama babam, "Kendini göstermek için bu da bir fırsat. İyi oyna ve 6 ay sonra profesyonel sözleşmeye imza at" diyerek beni ikna etti.

  • 5
  • 22
'ın yeni kahramanı 'yı yakından tanıyalım
Milli Takım'ın yeni kahramanı Emre Akbaba'yı yakından tanıyalım

Babanın futbolla bir ilgisi var mı?

Futbola merakı varmış ama işlerinin yoğunluğundan dolayı oynama fırsatı bulamamış. Ağabeyim ise hem futbol oynadı hem de geçen seneye kadar Fransa'daki bir amatör takımda antrenörlük yaptı.

  • 6
  • 22
'ın yeni kahramanı 'yı yakından tanıyalım
Milli Takım'ın yeni kahramanı Emre Akbaba'yı yakından tanıyalım

Fransızların sadece A takım değil genç takımlar düzeyinde de önemli başarılar elde ettiğini ve çok sayıda yıldız oyuncuyu dünya futboluna kazandırdığını biliyoruz. Fransa'daki altyapı eğitiminden söz eder misin?

Profesyonel takımlarda olmasa da altyapı eğitimimi Fransa'da aldım. U19 düzeyinde 2. Lig'de oynadım. Oradaki hocam gerçekten bana çok katkı sağladı. Taktik bilgisi de çok iyiydi, oyuncuların gelişimine de çok önem veren birisiydi. Bugünlere gelmemde onun emeği çoktur.

  • 7
  • 22
'ın yeni kahramanı 'yı yakından tanıyalım
Milli Takım'ın yeni kahramanı Emre Akbaba'yı yakından tanıyalım

Okul eğitimini nereye kadar sürdürebildin?

Fransa'da üniversiteye gidiyordum. Dil üzerine eğitim alıyordum. Ama Türkiye'ye gelince okulumu bırakmak zorunda kaldım.

BİZE ULAŞIN